دخل فى نوبة بكاء شديدة، قمصان يُخمد ثورة الدبيس فى الأهلي

الأهلي ، نجح سامي قمصان المدرب العام بالإهلي فى إخماد ثورة غضب كريم الدبيس لاعب الفريق بعد استبعاده من قائمة مباراة اورلاندو امس.

وعلمت فيتو ان الدبيس دخل فى نوبة بكاء شديدة وحالة من الغضب المكتوم بعد استبعاده من قائمة المباراة وهو ما دفع قمصان للاجتماع باللاعب والشد من إزره ومطالبته بمزيد من الصبر لحين الحصول على فرصته وعدم إثارة أى أزمة قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كاس انتركونتينتتال.

وقال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات مع الثنائى محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري لم تبدأ بشكل رسمي حتي الان.

اضاف: هناك رغبة داخل الاهلي فى الحصول على خدمات الثنائى من اجل تدعيم صفوف الفريق فى كاس العالم للاندية ولكن حتي هذه اللحظات لم نتحرك رسميًا لطلب ضم الثنائى.

وقال: التواصل مع الثنائى مستمر وهناك قنوات اتصال معهما ولكن رسميًا لم نتحرك والامر طي الدراسة على كافة المستويات.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للاهلي تقرير طبي عن حالة مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الذى غاب عن رحلة جنوب افريقيا الاخيرة لمواجهة اورلاندو بسبب الاصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى مباراة البنك الاهلي بالدوري.

كما قال مصدر داخل الاهلي ان كولر كلف بعضًا من افراد جهازه المعاون للتواجد فى ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم الاربعاء المقبل فى كاس انتركونتننيتال حيث يواجه الاهلي الفائز من هذه المباراة يوم 14 من الشهر الجاري فى نصف نهائى كاس العالم للاندية.

ويحصل لاعبو الاهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب افريقيا عقب خوض مباراة اورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي بعد غد الثلاثاء موعدًا للسفر الى قطر استعدادا لخوض نصف نهائى كاس انتر كونتيننتال المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري امام الفائز من بطل الامريكتين سواء باتشوكا المكسيكي او بوتافوجو البرازيلي المنتظر اقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.