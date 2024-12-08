لمن الملك اليوم، فيديوهات من داخل منازل وقصور بشار الأسد في سوريا

بدأت تنتشر المقاطع المصورة لمنازل ومقرات نظام بشار الأسد، مع دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق مركز الحكم فى الدولة، واقتحام تلك المنازل والمقرات.

اقتحام منزل بشار الأسد فى دمشق

وأظهر مقطع فيديو اقتحام مسلحين منزل بشار الأسد، عقب إسقاط نظامه وفراره من سوريا إلى جهة غير معلومة حتى الآن، فى ظل تضارب الأنباء حول وجهته إلى المنفى الاختياري الذي تم بناء على صفقة.

الثوار السوريون يستعرضون مقر إقامة الأسد بعد أن سيطروا عليه في حلب.#حلب #سوريا pic.twitter.com/7mTcIcpLX6 December 2, 2024

ويقع مقر إقامة بشار الأسد، في حي المالكي، وهو عبارة عن 3 أبنية يتألف كل منها من ست طوابق، ورصدت الكاميرات لحظة توافد سكان المنطقة واقتحام المنزل.

نهب مقتنيات منزل بشار الأسد فى سوريا

وظهر في المقطع المصور، أيضًا إطلاق المدنيين طلقات نارية في الجو تعبيرا عن فرحتهم بسقوط النظام السوري، فيما بدا كأن بعض المواطنين يخرجون من المنزل ويحملون بعض المقتنيات.

وعمت الفوضى منزل بشار الأسد من الداخل بعد اقتحامه، ولم يبق شيء بمكانه، حيث بدا شبه خال من مقتنياته بعد نهبها، وجال عشرات السوريين داخله".

تدفق المواطنين على القصر الرئاسي فى دمشق

كما أظهرت لقطات أخرى تدفق أعداد من السوريين، منهم مسلحون وحتى أطفالًا صغارًا، إلى القصر الرئاسي في دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، ويمكن رؤية بعض الأشخاص وهم يحملون الكراسي وقطع الأثاث بعد أخذها من داخل المبنى، وكذلك استعراض للسيارات الفارهة التى كانت مجهزة لاستخدام الأسد.

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