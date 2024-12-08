رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عمليات عرض وطلب متواصلة لمادة الزئبق الأحمر المزعومة بالتزامن مع تأكيد رسمي من الحكومة العراقية بعدم وجود زئبق أحمر في العراق ولا في الطبيعة.

طلب متزايد على مادة الزئبق الأحمر في العراق

ويعرض مستخدمون لموقع "فيس بوك" كميات متفاوتة من مادة يزعمون أنها زئبق أحمر، لتبدأ مفاوضات على الأسعار بين أعضاء في مجموعات متخصصة ببيع ذلك المنتج الوهمي الذي يعتقد البعض بوجوده.

وتضم تلك المجموعات آلاف المشاركين من دول عربية مختلفة، بينها العراق، بعضهم يعرض منتجه المخادع، وآخرون يشاركون لمعرفة ماهية تلك الأسطورة، وعدد أقل يصدق وجودها وقدراتها الخارقة ويريد شراءها بالفعل.

الحكومة العراقية تنفي وجود زئبق أحمر بالعراق

ويتحول العرض العلني للمادة المزعومة إلى نقاشات ومفاوضات في محادثات خاصة، بعد أن يصدق الزبون أن قطرة الزئبق المعروضة في الفيديو، بلونها الأحمر، حقيقة تستحق الشراء.

ولا تتوفر إحصائيات عن عدد الأشخاص الذين يؤمنون بوجود الزئبق الأحمر وقدراته في العراق، كما أنه من غير المعروف حجم الأموال التي تنفق في ذلك السوق السري الذي تتداخل فيه الشعوذة والسحر أيضًا.

وترتبط أسطورة "الزئبق الأحمر" بمجموعة قدرات خارقة، بينها أنه يطيل العمر ويقوي القدرة الجنسية للرجال، ويديم الشباب، ويحول المعادن العادية إلى نفيسة، ويقلب موازين الحروب عبر أسلحة غير تقليدية، وغيرها من الأساطير.

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