السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

العراق تستقبل 2500 جندي سوري عبر معبر القائم الحدودي في الأنبار

جنود سوريا، فيتو
جنود سوريا، فيتو

ذكرت  وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، أن بغداد استقبلت أكثر من ألفين وخمسمائة جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.

العراق يستقبل ألف جندي سوري عبر معبر القائم 

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مسئولون محليون ومصادر أمنية،  إن عشرات الآلاف من الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدودي، بالتنسيق مع القوات العراقية، حسب ما أوردته رويترز.

وقالت وسائل إعلام عراقية محلية: إن السلطات سمحت لأكثر من 2500 جندي وضابط سوري بالدخول إلى الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي. 

ولم يصدر أي بيان من الجيش السوري بشأن هذا التطور.

وأخلت القوات الحكومية السورية بلدات تبعد حوالي 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، اليوم السبت، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاطا عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية "لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".

 المرصد السوري لحقوق الإنسان مقره في بريطانيا، لكنه يعتمد على شبكة من المصادر الميدانية على الأرض في سوريا.

كما أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر درزية، السبت، بسيطرتها على معظم قواعد الجيش بمحافظة السويداء جنوبي سوريا على الحدود مع الأردن.

 

العراق يعزز أمن حدوده مع سوريا


وأكد قائد قوات حرس الحدود العراقي، الفريق محمد السعيدي، أن حدود بلاده المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا مجال لاختراقها.


 بدورها اتهمت الفصائل العراقية المسلحة إسرائيل بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع في شمال سوريا.

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