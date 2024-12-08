الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تحرير 3500 معتقل من سجن حمص المركزي (فيديو)

سجن حمص المركزي،
سجن حمص المركزي، فيتو

أحداث سوريا ، أعلنت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الأحد، سيطرتها على سجن حمص المركزي وإطلاقها سراح أكثر من 3500 معتقل منه.


وأكدت فصائل المعارضة السورية، اليوم الأحد، توغلها في مدينة حمص، ثالث أكبر مدن سوريا، والبدء بتمشيط أحيائها، بالإضافة إلى إخراج أكثر من 3 آلاف معتقل من سجن عسكري واقع شمال المدينة.


وفي منشور على "تيليجرام"، قال حسن عبد الغني القيادي في غرفة "إدارة العمليات العسكرية"، إنه يجري "الآن التوغل في أحياء المدينة وتمشيطها استعدادا لإعلانها محررة بالكامل"، مضيفا في منشور آخر أن الفصائل تمكنت "من تحرير أكثر من 3500 سجين من سجن حمص العسكري".

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مدينة حمص سوريا احداث سوريا الفصائل السورية سجن حمص المركزي

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