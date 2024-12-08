تحرير 3500 معتقل من سجن حمص المركزي (فيديو)

أحداث سوريا ، أعلنت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الأحد، سيطرتها على سجن حمص المركزي وإطلاقها سراح أكثر من 3500 معتقل منه.



وأكدت فصائل المعارضة السورية، اليوم الأحد، توغلها في مدينة حمص، ثالث أكبر مدن سوريا، والبدء بتمشيط أحيائها، بالإضافة إلى إخراج أكثر من 3 آلاف معتقل من سجن عسكري واقع شمال المدينة.



وفي منشور على "تيليجرام"، قال حسن عبد الغني القيادي في غرفة "إدارة العمليات العسكرية"، إنه يجري "الآن التوغل في أحياء المدينة وتمشيطها استعدادا لإعلانها محررة بالكامل"، مضيفا في منشور آخر أن الفصائل تمكنت "من تحرير أكثر من 3500 سجين من سجن حمص العسكري".

معتقلي سجن حمص المركزي احرار ولله الحمد #ردع_العدوان pic.twitter.com/v4iM1g1nPe — Qasem (@Qasemqt) December 7, 2024

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