الجيش السوري ينسحب من بعض بلدات ريف دمشق

الجيش السوري، أكدت مصادر مطلعة، أن الجيش العربي السوري انسحب من بعض بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفقا لما ذكرته “العربية الحدث” في نبأ عاجل منذ قليل.

المحاول الأخيرة لبشار الأسد

ونقل موقع بلومبيرج الأمريكي، مساء امس السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يحاول محاولته الأخيرة للبقاء بالحكم عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

خطة الأسد للبقاء أو الخروج الآمن



وقالت المصادر: إن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن.

الأسد في طهران



كما نقل عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة السياسية.

وقال موقع “بلومبيرج” أن الرئيس السوري في طهران، وفقا لما نقله عن مصدر وصفه بالمطلع.



كما نقل عن سيرجي ماركوف، المستشار السياسي المقرب من الكرملين، تأكيده أن الأسد في خطر كبير.

وأضاف ماركوف أن بعض الميليشيات العراقية المدعومة من طهران عادت إلى بلادها بعد تنازل النظام عن دير الزور.

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