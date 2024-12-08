أين مكان بشار الأسد؟ وزير الخارجية العراقي يجيب

رد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على سؤال حول مكان الرئيس السوري بشار الأسد، بعد انسحاب الجيش العربي السوري من حمص وريف دمشق.

مستقبل بشار الأسد وسوريا

وأكد وزير الخارجية العراقي، في تصريحات إعلامية: لا أعلم مكان الرئيس السوري الآن، موضحًا أن مستقبل سوريا يتعلق بالمعادلات الأمنية والعسكرية على الأرض.

انشقاق كبار ضباط الجيش السوري



وأكدت العربية الحدث، نقلا عن الفصائل المسلحة ووكالة رويترز، بانشقاق كبار ضباط الجيش العربي السوري، وفرار العشرات من مقاتلي حزب الله من حمص.



وأفادت رويترز في نبأ عاجل، باحتفال الآلاف في مدينة حمص بعد دخول الفصائل المسلحة وانسحاب الجيش السوري.

ونقل موقع بلومبيرج الأمريكي، مساء امس السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يحاول محاولته الأخيرة للبقاء بالحكم عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

خطة الأسد للبقاء أو الخروج الآمن



وقالت المصادر: إن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن.

الأسد في طهران



كما نقل عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة السياسية.

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