أول تعليق للسفير التركي بالقاهرة بعد تعيينه مراقبًا دائمًا لدى جامعة الدول العربية
التقى سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
تعيين صالح موطلو شن، مراقبًا دائمًا للجمهورية التركية لدى جامعة الدول العربية.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قدم خطابا بشأن تعيينه مراقبا دائما لجمهورية تركيا لدى الجامعة العربية، إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الجامعة العربية.
وأعرب السفير شن عن امتنانه للأمين العام على لطفه وحفاوة الاستقبال، وأوضح أن هذا الخطاب قدم في أجواء دافئة وفي وقت حرج، وأكد أنه بهذا الخطاب، أصبحت علاقات تركيا مع جامعة الدول العربية التي هي البيت المشترك للدول العربية الشقيقة، في الإطار الرسمي.
وقال السفير شن في تصريحاته حول اللقاء “إن تركيا من الآن فصاعدا، ترغب في تنشيط التعاون باستخدام الآليات القائمة من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تركز على السلام والاستقرار والتعاون والتنمية”.
السفير شن: تركيا مستعدة للعمل بشكل مشترك من أجل رفاهية الشعبين التركي والعربي
وأكد السفير شن أن تركيا تدعم بقوة وحدة ونزاهة وتنمية جميع الدول العربية ومستعدة للعمل بشكل مشترك من أجل رفاهية الشعبين التركي والعربي.
وتطرق السفير صالح موطلو شن في تصريحاته الى الاوضاع في غزة قائلا: “إننا نقف جنبًا إلى جنب مع جامعة الدول العربية خاصة في رفع الظلم التاريخي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، داخل حدود عام 1967، وتضامنا مع إخواننا المظلومين والمظلومين في غزة حيث تستمر الوحشية”.
وصرح السفير شن بأن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها والتي تخطط لارسالها مجموعة الاتصال بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، والتي يكون وزير الخارجية هاكان فيدان عضوا فيها، بالتعاون مع مصر، إلى غزة تعد نموذج ملموس للدعم الذي نقدمه لجهود وقف إطلاق النار المشتركة التي تبذلها مصر وقطر.
وأعرب السفير شن عن تقديره واحترامه لبصيرة وفراسة الأمين العام، الذي هو أحد الشخصيات المرموقة في التقليد الدبلوماسي المصري القوي بشأن العلاقات وآفاق التعاون بين العالم العربي مع تركيا قائلا:"استقبال رئيسنا رجب طيب أردوغان أبو الغيط، في أكتوبر في أنقرة، ولقاءه مع وزيرنا هاكان فيدان، اضافة الي خطاب وزيرنا هاكان فيدان أمام مجلس جامعة الدول العربة في القاهرة في سبتمبر، تعد خطوات تاريخية تعكس التوقعات المتبادلة حول هذا الأفق.
وذكر السفير شن، في تصريحاته، أن "المحادثة الهاتفية التي أجراها وزيرنا مع الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم، 5 ديسمبر، أظهرت عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع جامعة الدول العربية، التي تم إضفاء الطابع الرسمي على مراقبتها من خلال خطاب التعيين"
وقال السفير صالح موطلو شن: "قرأت باهتمام كتابي الأمين العام "شاهد الحرب والسلام" و"السياسة الخارجية المصرية في أوقات الأزمات"، والتي يصف فيهما بموضوعية وعمق جهود مصر الدبلوماسية والعسكرية في مقدمة الصفوف في من أجل فلسطين والوطن في منطقة الشرق الأوسط.
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