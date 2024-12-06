أول تعليق للسفير التركي بالقاهرة بعد تعيينه مراقبًا دائمًا لدى جامعة الدول العربية

التقى سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ‏الغيط‎.‎‏

تعيين صالح موطلو شن، مراقبًا دائمًا للجمهورية التركية لدى جامعة ‏الدول العربية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قدم خطابا بشأن تعيينه مراقبا دائما لجمهورية تركيا لدى ‏الجامعة العربية، إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الجامعة ‏العربية. ‏

وأعرب السفير شن عن امتنانه للأمين العام على لطفه وحفاوة الاستقبال، وأوضح أن هذا الخطاب قدم في أجواء دافئة وفي وقت حرج، وأكد أنه بهذا الخطاب، أصبحت ‏علاقات تركيا مع جامعة الدول العربية التي هي البيت المشترك للدول العربية الشقيقة، في ‏الإطار الرسمي. ‏

وقال السفير شن في تصريحاته حول اللقاء “إن تركيا من الآن فصاعدا، ترغب في تنشيط ‏التعاون باستخدام الآليات القائمة من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تركز على السلام ‏والاستقرار والتعاون والتنمية”.‏

السفير شن: تركيا مستعدة للعمل بشكل ‏مشترك من أجل رفاهية الشعبين التركي والعربي

وأكد السفير شن أن تركيا تدعم بقوة وحدة ونزاهة وتنمية جميع الدول العربية ومستعدة للعمل ‏بشكل مشترك من أجل رفاهية الشعبين التركي والعربي.‏

وتطرق السفير صالح موطلو شن في تصريحاته الى الاوضاع في غزة قائلا: “إننا نقف جنبًا ‏إلى جنب مع جامعة الدول العربية خاصة في رفع الظلم التاريخي وإقامة الدولة الفلسطينية ‏المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، داخل حدود عام 1967، وتضامنا مع إخواننا ‏المظلومين والمظلومين في غزة حيث تستمر الوحشية”.‏

‎وصرح السفير شن بأن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها والتي تخطط لارسالها مجموعة ‏الاتصال بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، والتي يكون وزير الخارجية ‏هاكان فيدان عضوا فيها، بالتعاون مع مصر، إلى غزة تعد نموذج ملموس للدعم الذي نقدمه ‏لجهود وقف إطلاق النار المشتركة التي تبذلها مصر وقطر. ‏

وأعرب السفير شن عن تقديره واحترامه لبصيرة وفراسة الأمين العام، الذي هو أحد ‏الشخصيات المرموقة في التقليد الدبلوماسي المصري القوي بشأن العلاقات وآفاق ‏التعاون بين العالم العربي مع تركيا قائلا:"استقبال رئيسنا رجب طيب أردوغان أبو الغيط، ‏في أكتوبر في أنقرة، ولقاءه مع وزيرنا هاكان فيدان، اضافة الي خطاب وزيرنا هاكان فيدان ‏أمام مجلس جامعة الدول العربة في القاهرة في سبتمبر، تعد خطوات تاريخية تعكس التوقعات ‏المتبادلة حول هذا الأفق‎.‎

‎ ‎وذكر السفير شن، في تصريحاته، أن "المحادثة الهاتفية التي أجراها وزيرنا مع الأمين العام ‏أحمد أبو الغيط اليوم، 5 ديسمبر، أظهرت عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع جامعة الدول ‏العربية، التي تم إضفاء الطابع الرسمي على مراقبتها من خلال خطاب التعيين‎"

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وقال السفير صالح موطلو شن: "قرأت باهتمام كتابي الأمين العام "شاهد الحرب ‏والسلام" و"السياسة الخارجية المصرية في أوقات الأزمات"، والتي يصف فيهما بموضوعية ‏وعمق جهود مصر الدبلوماسية والعسكرية في مقدمة الصفوف في من أجل فلسطين والوطن في ‏منطقة الشرق الأوسط.

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