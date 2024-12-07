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رياضة

الرجاء المغربي يتعادل مع مانييما يونيون 1/1 في دوري أبطال إفريقيا

الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

تعادل فريق الرجاء المغربي مع نظيره مانييما يونيون بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وسجل يونس نجاري هدف الرجاء الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل لفريق مانييما يونيون عن طريق جوزيف باكاسو في الدقيقة 79. 

ويتواجد فريق الرجاء المغربي  ومانييما يونيون في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من صن داونز والجيش الملكي.

الترجي يتعادل سلبيا مع ساجرادا

وكان ساجرادا الأنجولي تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وحاول الترجي وصيف النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا خطف هدف الفوز ولكنه اصطدم بدفاع أصحاب الأرض ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

الترجي رفع رصيده إلى 4 نقاط وساجرادا تحصل على النقطة الأولى بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام بيراميدز 5-1 الذي يلعب معه في نفس المجموعة.

ودخل الترجي المواجهة بهدف تحقيق ثاني فوز على التوالي، بعد الذي حققه في الجولة الأولى على حساب دجوليبا بنتيجة 4-0 على ملعب حمادي العقربي برادس، بينما سعى الفريق الأنغولي لتعويض خسارته الكبيرة في الجولة الماضية أمام بيراميدز 1-5.

ودخل الفريق التونسي بتشكيل يقودهم الجزائري يوسف بلايلي والبرازيلي رودريجو رودريجيز، بينما عرف الفريق غياب المدافع المخضرم ياسين مرياح الذي تعرض لإصابة بالغة، ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وعوضه حمزة الجلاسي في قلب الدفاع.

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دوري أبطال أفريقيا مانييما يونيون الرجاء المغربي الترجى ساجرادا

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