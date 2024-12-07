تغييرات من كولر، استمرار التعادل السلبي بين الأهلي وأورلاندو بعد 75 دقيقة (صور)

الأهلي وأورلاندو بايرتس، يتعادل فريق الأهلي مع نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 0-0 بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تقام في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وأورلاندو

وشكل فريق أورلاندو بايرتس ضغطا هجوميا قويا على النادي الأهلي منذ بداية الشوط الأول خاصة على الأطراف.

وأنقذ يحيى عطية الله الأهلي في أكثر من هجمة من الجبهة اليسرى.

ومع الدقيقة 35 جاءت أخطر كرة بعد تسديدة من أورلاندو تصطدم بمروان عطية، ولكن يخرجها الشناوي بقبضة يده لتصبح ركنية.

وسدد لاعب أورلاندو بايرتس تسديدة قوية، ولكن خرجت بجانب شباك الأهلي بالدقيقة 42.

وسقط محمد الشناوي مصابا بعد الكرة، ولكن يستأنف الحكم اللعب بعد الاطمئنان على حارس الأحمر.

وفي الدقيقة 50 سقط طاهر محمد طاهر بعد التحام قوي مع لاعب أورلاندو بايرتس.

وفي الدقيقة 52 كاد الأهلي أن يسجل الهدف الاول من تسديدة قوية من رامي ربيعة ولكنت تصدى لها حارس أورلاندو.

وفي الدقيقة 61 أجرى كولر تبديلين بنزول محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وخروج إمام عاشور ووسام أبو علي.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

تشكيل أورلاندو بايرتس أمام الأهلي

فيما بدأ أورلاندو بايرتس أمام الأهلي كالتالي:"

في حراسة المرمى: سيفو شين.

في خط الدفاع: باسيكا ماكو - ثابيثو سيساني - نكوسيناتي سيبيسي - دينو فان روين.

في خط الوسط: تالينتي مباثا - ماكيلين ماكولا - ريليبوهيلي موفوكينج - ديون هوتو - كينث سالينج.

في خط الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا.

مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتمثل مباراة أورلاندو بالنسبة للنادي الأهلي أهمية كبيرة حيث يأمل المارد الأحمر في تحقيق الثلاث نقاط لتعزيز تواجده في صدارة المجموعة الثالثة ومواصلة انطلاقته المميزة في دور المجموعات والتي بدأها بالفوز علي ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.

كما يسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره الجنوب إفريقي لمصالحة جماهيره وذلك عقب تعادل الفريق في مباراته الاخيرة مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف في بطولة الدوري الممتاز.

أما على الجانب الآخر فيتطلع فريق أورلاندو لخطف الثلاث نقاط من النادي الأهلي وكتابة فوزه الثاني في دور المجموعات بعد الفوز بالجولة الاولي علي حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 خاصة وأنه يتسلح بعامل الأرض والجماهير.

كما يأمل أورلاندو هو الأخر في الفوز بالمباراة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الدوري الجنوب إفريقي بهدف نظيف أمام ستيلينبوش.

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