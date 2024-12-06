الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 53 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح فى قنا

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 53 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
 

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 53 مليون جنيه 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
 

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وقدرت أعمال الغسل بـ (53 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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