التقرير الطبي يكشف الحالة الصحية للمجني عليهما بمشاجرة ملاكم شهير في الشيخ زايد

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في واقعة اعتداء ملاكم شهير على أفراد أمن كومبوند بالشيخ زايد.

التحقيقات في واقعة تعدي ملاكم على فرد أمن

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجرى برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد أن بلاغا ورد لقسم شرطة ثان الشيخ زايد حمل رقم ٤٥٠٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح ثانى الشيخ زايد جاء فيه حضور إسلام. م. د ٣٧ سنة أمن كمبوند ومحمود. ج. ع ٣٥ سنة فرد أمن وأحمد. س. ا ٤٠ سنة محامي (طرف أول) يتهمون ملاكما شهيرا حاصلا على بطولة إفريقيا في الملاكمة يدعى ع. م. ا ٢١ سنة وح. خ. ف ٢١ سنة طالب وعمر. ع. ع ٢٠ سنة طالب بالاعتداء بالضرب على فرد الأمن الأول أثناء فحص تصريح دخول الكمبوند لزيارة أحد سكانه.

التقرير الطبي للطرف الأول في المشاجرة

وكشف التقرير الطبي عن إصابة الأول بجرح قطعي بجانب العين اليمنى، وكدمات بالرأس، وكدمة وتورم حول العين اليمنى وكسر بعظمة الوجنة اليمنى وإصابة الثاني بسحجات وكدمات بالوجه والأنف والفم، وجرح قطعي بالجبهة وتلفيات بالحاجز الفيبر البوابة.

وتواصل النيابة العامة التحقيق حيث انتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب.

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