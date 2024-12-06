الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في قنا

ضبط 3 تجار مخدرات
ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى قنا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
 

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى قنا 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية  الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

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 وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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