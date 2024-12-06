تحويلات مرورية بعد غلق محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من 6 أكتوبر

قررت الإدارة العامة للمرور، غلقا كليا لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، تحديدًا المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائري "القوس الغربي" وبين محور أحمد عرابى الجديد لمدة ٧ أشهر.

تحويلات مرورية بعد غلق كلي لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر

وقال مصدر أمنى، إنه ضوء قيام الهيئة القومية للأنفاق بإستلام المرحلة الأولى لموقع أعمال محطة مونوريل "محطة (۱۱) ضمن مشروع المونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر" بنطاق محافظة الجيزة، وذلك لتسليم الموقع الى الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع المونوريل، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان تحديدًا المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائري "القوس الغربي" وبين محور أحمد عرابى الجديد وذلك بداية من السـ ١٢ ساعة صباح اليوم الجمعة ولمدة ٧ أشهر على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وتقوم الإدارة العامة المرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلات المرورية التالية:

١ - حركة المركبات القادمة من مدينة ٦ أكتوبر وترغب باستكمال السير باتجاه ميدان لبنان وكوبرى ١٥ مايو، تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابى الجديد اتجاه شارع أحمد عرابي ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي وصولًا الى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى ۱۵ مايو اتجاه محافظة القاهرة.

٢ - حركة المركبات القادمة من مدينة ٦ أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يمينًا اتجاه محور المهندس شريف إسماعيل ثم استكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل إتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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