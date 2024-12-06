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حوادث

خلافات مالية، اعترافات المتهم بقتل عامل خردة في الدقي

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل عامل خردة، طعنا بزجاجة في أحد شوارع الدقي، بسبب خلافات مالية.

 

اعترافات المتهم بقتل عامل خردة

 

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، لخلافات مالية بينهما.

وأفاد خلال التحقيقات بأنه نشبت بينهما مشادة كلامية، فاشتاط غضبا وطعن المجني عليه بزجاجة مكسورة، مما تسبب في مقتله في الحال، قائلا: “مكنش قصدي أقتله”.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأحد شوارع الدقي، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

 

وكشفت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن عاطل، وراء مقتل عامل خردة، نتيجة خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بزجاجة مكسورة، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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