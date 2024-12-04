مكبل اليدين والقدمين،جهود مكثفة لكشف غموض العثورعلي جثة شاب مجهول الهوية بالدقي

تباشر نيابة الجيزة التحقيق لحل لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية، مشوه الجسد ومكبل بالحبال ملقى وسط شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقي.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الجثة لتحديد هوية المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور عليه، ومناقشة شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

وكشفت معاينة الجثة أنها لشخص مصابًا بجروح بالوجه والعين ويديه مقيدتين بحبل وقدميه مقيدتين ببنطلون، وملقى على ظهره وحافيًا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

العثور علي جثة ملقاة في الشارع

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده تلقي مدير قطاع الشمال العميد محمد ربيع بلاغ يفيد بوجود جثة ملقاة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث قسم شرطة الدقي المقدم حسام العباسي والقوة المرافقة له لمكان الواقعة، وعثروا على جثة لشخص مجهول الهوية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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