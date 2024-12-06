الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة الأراضي السورية في أقرب وقت

الأردن، فيتو
الأردن، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الأردن دعا مواطنيه إلى مغادرة الأراضي السورية بأقرب وقت ممكن، وذلك في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده البلاد.

الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة الأراضي السورية 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قرر وزير الداخلية الأردني، إغلاق معبر جابر على الحدود مع ‎سوريا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وكشفت مصادر سورية ميدانية وشهود عيان، اليوم الجمعة، عن سيطرة قوات الفصائل المسلحة في سوريا على المعابر الحدودية مع دول الجوار.

الفصائل المسلحة تسيطر على معابر سوريا الحدودية

وتم تداول مقاطع فيديو في الساعات الأخيرة، يؤكد ناشروها أنها تظهر سيطرة فصائل مسلحة على معبر نصيب على الحدود مع الأردن شرقي درعا.

تزامن ذلك مع أنباء عن إطلاق نار نحو معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في الوقت الذي قررت فيه السلطات الأردنية إغلاق معبر "جابر" مع سوريا.

إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا

وقالت وزارة الداخلية إنه "بموجب قرار إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة".

وتواصل فصائل مسلحة تقودها "هيئة تحرير الشام" التمدد والسيطرة على مزيد من المناطق والمدن خلال زحفها المتواصل ومعاركها ضد قوات الحكومة السورية، إذ سيطرت مؤخرًا على  حمص ودرعا.

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الأردن سوريا الفصائل المسلحة معابر سوريا الحدودية

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