الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم مهاجمة مخازن أسلحة كيميائية بسوريا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على سوريا، فيتو

زعمت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة كيميائية في سوريا خشية وصول فصائل المعارضة إليها.

الاحتلال يتأهب بنشر قواته في الجولان

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان، في ظل التطورات الأخيرة في الملف السوري.  

وزعم جيش الاحتلال في بيان نشره المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "بناءً على تقييم الوضع الذي أجرته هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس، وفي ظل التطورات الجارية في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان.

وأضاف البيان أن "القوات العسكرية منتشرة في المنطقة الحدودية، مع رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات".  

كما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه يراقب الأحداث ويستعد لمواجهة كافة السيناريوهات، سواء كانت هجومية أو دفاعية، ولن يسمح بوجود أي تهديد قرب الحدود الإسرائيلية، وسيعمل على إحباط أي تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل.

مناورات ورفع التأهب في جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورات في الجولان والأغوار الشمالية، ورفع حالة التأهب تماشيًا مع المستجدات في سوريا.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي سوريا أسلحة كيميائية الجولان

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