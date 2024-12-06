بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

أقدم فران تركي على محاولة انتحار بطريقة غريبة ومأساوية، عندما سكب على نفسه سائل الدبس المغلي الذي يستخدمه في حشو معجناته.

تركي ينتحر بطريقة غريبه

أظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة مثبتة في الفرن، الرجل الذي بدا مهمومًا للغاية، قبل أن يحمل وعاء الدبس المغلي ويسكبه على رأسه ليسقط أرضًا.

ومن اللافت أن الرجل استعان بقطع قماش للإمساك بالوعاء الساخن جدًا ليحمي يديه من الاحتراق، قبل أن يسكب السائل بطريقة مروعة انتهت به في العناية المركزة في أحد المستشفيات في مدينة أضنة جنوب تركيا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الفران المسكين، كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة بسبب الديون، ما قاده لمحاولة الانتحار تلك.

ولحسن حظ الفران أنه أقدم على محاولة الانتحار تلك خلال تواجد عامل آخر في الفرن وزبائن، ما مكنهم من إسعافه سريعًا على أمل إنقاذ حياته.

ردود فعل واسعه علي حادث الانتحار

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل مقطع الفيديو المحزن فيها، وسط سيل من عبارات التعاطف مع العامل البائس في الفرن.

وكتب أحد المدونين على منصة "إكس" متأثرًا بالفيديو: "يخشى ان تحترق يداه، وهو يعلم أن جسده كله سيحترق في ثوانٍ.. ما هذا الألم؟!".

وقال آخر: "عمال الأفران في تركيا انهم يعملون نحو 20 يومًا بلا إجازة، وبمعدل يصل إلى 15 ساعة عمل، مقابل أجر قليل، الرجل على حق عندما ينتحر".

وعرض مدون ثالث المشاركة في دفع جزء من ديون الرجل الذي لا يزال في العناية المشددة ولم تستقر حالته بعد.

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