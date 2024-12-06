جفاف الشعر وهيشانه من أبرز الإصابات التى يتعرض لها الشعر فى فصل الشتاء، نتيجة برودة الطقس التى تفقد الشعر الزيوت الطبيعية سريعا.

وتحرص الفتيات فى فصل الشتاء على العناية الجيدة بالشعر حفاظا على رطوبته وحمايته من الجفاف والهيشان والتقصف حتى لا يتأثر مظهره بشكل سلبي.

وصفة طبيعية لرطوبة الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لرطوبة الشعر وحمايته من الهيشان فى الشتاء.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

1 بيضة (اختياري للشعر شديد الجفاف).

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، امزجي زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

أضيفي العسل واللبن الزبادي، واخفقي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

إذا كنتِ تعانين من جفاف شديد، أضيفي بيضة واخلطيها مع باقي المكونات.

قسّمي شعرك إلى أجزاء لتسهيل توزيع الخليط.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف مع التركيز على الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي المزيج لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد بماء فاتر (تجنبي الماء الساخن).

استخدمي هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

هيشان الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة ؤ رئيس أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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