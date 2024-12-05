اصنعي بنفسك سيروم طبيعي لترطيب الشعر وإعادة جماله

سيروم الشعر من مستحضرات العناية بالشعر الشعيرة التي لها فاعلية كبيرة لترطيب الشعر والعناية الجيدة به لحمايته من العديد من المشكلات.

ويتميز سيروم الشعر بأنه غنى بالزيوت الطبيعية وهو خفيف على الشعر ويساعد في علاج جميع مشاكل الشعر، وله أنواع عديدة على حسب حالة الشعر.

سيروم طبيعي لترطيب الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، سيروم طبيعي لترطيب الشعر وإعادة جماله.

المكونات:

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة زيت الأرجان

نصف ملعقة زيت اللافندر

ملعقة صغيرة زيت الزيتون

ملعقة صغيرة الألوفيرا (جل الصبار)

كبسولة فيتامين E

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

امزجي المكونات جيد ثم أضيفي ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

أخيرًا، اضيفي كبسولة من فيتامين E وامزجي المكونات مرة أخرى حتى تحصلي على خليط متجانس.

بعد غسل الشعر وتجفيفه برفق بالمنشفة، ضعي بضع قطرات من السيروم على أطراف الشعر أو على فروة الرأس (حسب الحاجة).

قومى بتوزيع السيروم بالتساوي بإستخدام أصابعك أو مشط خشبي واسع الأسنان.

يُفضل استخدام السيروم قبل تمشيط الشعر أو بعد تصفيفه للحفاظ على الترطيب واللمعان.



سيروم طبيعي للشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام# ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة ؤ رئيس أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.