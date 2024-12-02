الإثنين 02 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر وإعادة جماله

هيشان الشعر
هيشان الشعر

هيشان الشعر من المشكلات التى تعانى منها الفتيات وتزداد فى فصل الشتاء نتيجة برودة الطقس التى تؤثر بالسلب على الشعر.

وهيشان الشعر يمكن علاجه من خلال الترطيب المستمر والتغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور.

 

وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر 

 وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر.

المكونات:-

ثمرة أفوكادو ناضجة 

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند 

ملعقة صغيرة عسل نحل 

طريقة التحضير:

  • قومى بهرس ثمرة الأفوكادو جيدًا حتى تصبح مثل العجينة السميكة.
  • أضيفي زيت جوز الهند والعسل إلى الأفوكادو المهروس وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على المناطق الجافة.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • بعد مرور الوقت المحدد، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.
  • ستلاحظين بعد تكرار الوصفة تحسنًا في نعومة الشعر وتقليل الهيشان.
  • يُفضل تطبيق الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تجنبي استخدام الماء الساخن أثناء غسل الشعر لتجنب فقدان الرطوبة.
علاج هيشان الشعر 
علاج هيشان الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفة طبيعية لترطيب ولمعان شعرك فى دقائق معدودة

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وصفة طبيعية لجمال ولمعان شعرك فى الشتاء

 

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هيشان الشعر علاج هيشان الشعر وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر وإعادة جماله وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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