الخميس 05 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة، أبرزها إنيميا فقر الدم وسوء التغذية والضغوط العصبية والتوتر.

وتساقط الشعر يؤثر على كثافة الشعر وجماله ما يزعج الفتيات كثيرا، لذا تهتم الفتيات بعلاج تساقط الشعر وتقوية الشعر من الجذور حفاظا على جمالهن.

 

وصفة طبيعية لتقليل تساقط الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه.

المكونات:-

بيضة

ملعقة عسل نحل 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها البيضة ونخفقها جيدا.
  • ثم نضيف العسل ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • نلف الشعر ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها.
  • نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • يجب تدليك فروة الرأس لأنه يحسن الدورة الدموية ويحفز نمو الشعر.
  • كما يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.
  • تجنب استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة بشكل متكرر.
  • يجب شرب الماء بكميات كافية للحفاظ على رطوبة الشعر.
تساقط الشعر 
تساقط الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

 وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة ؤ رئيس أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفة طبيعية لترطيب ولمعان شعرك فى دقائق معدودة

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وصفة طبيعية لجمال ولمعان شعرك فى الشتاء


 

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