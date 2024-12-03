وصفة طبيعية للعناية بشعرك والحفاظ على لمعانه ونعومته

لمعان ونعومة الشعر من الأمور التى تزيد من جماله وتبحث عنها الفتيات كثيرا، لأن مشاكل الشعر المعروفة تؤثر على لمعانه ونعومته، وبالتالى تؤثر على مظهره بشكل سلبي.

وتهتم الفتيات كثيرا بالعناية بالشعر للحفاظ على لمعانه ونعومته ما يعزز من جمال الشعر، وبالتالى ينعكس ذلك على جمالهن وجاذبيتهن.

وصفة طبيعية للعناية بالشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية للعناية بالشعر والحفاظ على لمعانه ونعومته. من

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من، عصير الليمون (اختياري)

طريقة التحضير:-

امزجي زيت الزيتون والعسل وعصير الليمون في وعاء صغير.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس برفق لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

بعد مرور الوقت، اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو خفيف، ويمكنك استخدام بلسم مرطب إذا لزم الأمر.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

لمعان الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة ؤ رئيس أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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