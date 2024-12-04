تقصف الشعر من المشكلات الشائعة الحدوث التى تؤثر على مظهر الشعر وكثافته وهى سبب رئيسي لهيشان الشعر وعدم لمعانه.

وتقصف الشعر أسبابه عديدة، وتحرص بعض الفتيات على تجنب هذه الأسباب حفاظا على الشعر وجماله وحمايته من التقصف.

نصائح مهمة تجنبك تقصف الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن تقصف الشعر هو مشكلة شائعة تواجه الكثير من الأشخاص، ويؤدي إلى تلف مظهر الشعر وجفافه، وللحفاظ على صحة الشعر ومنع تقصفه، يمكن اتباع بعض النصائح المهمة التي تساهم في تجنب هذه المشكلة، منها:-

ترطيب الشعر بإنتظام، فالشعر الجاف أكثر عرضة للتقصف، لذا يجب استخدام مرطبات طبيعية أو شامبوهات تحتوي على مكونات مرطبة، ويعد زيت الأرجان أو زيت جوز الهند من أفضل الخيارات لترطيب الشعر بشكل فعال.

تجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل مفرط، لأن تعريض الشعر للحرارة العالية مثل مكواة الشعر أو مجفف الشعر بشكل متكرر يؤدي إلى تقصفه، لذا حاولى تقليل استخدام هذه الأدوات أو ضبطها على درجات حرارة منخفضة، ولا تنسى استخدام واقي حراري قبل تصفيف الشعر.

قص أطراف الشعر بإنتظام، حيث يجب قص الأطراف كل 6-8 أسابيع لأنه يساعد في التخلص من الأطراف المتقصفة ويشجع على نمو شعر صحي، كما أن إزالة الأطراف التالفة يساهم في تحسين مظهر الشعر.

استخدام مشط واسع الأسنان

عند تمشيط الشعر، لتجنب تكسر الشعر، كما يفضل تمشيط الشعر بلطف، خاصة عند وجود تشابك، وتجنب سحبه بعنف.

طرق تجنب تقصف الشعر

غسل الشعر بلطف، وتجنب غسل الشعر بالماء الساخن، حيث أن الماء الساخن يساهم في فقدان الزيوت الطبيعية للشعر، حيث يجب استخدام ماء دافئ وشطف الشعر بعناية بإستخدام شامبو لطيف مناسب لنوع الشعر.

تجنب المواد الكيميائية القاسية، والمواد الكيميائية مثل صبغات الشعر أو المواد المستخدمة في تمليس الشعر حيث يمكن أن تضعف الشعر وتؤدي إلى تقصفه، لذا حاولى تقليل استخدام هذه المنتجات أو استبدالها ببدائل طبيعية أو أقل ضررًا.

اتباع نظام غذائي صحي، حيث يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، A، C، والأحماض الدهنية الأساسية ليساهم في صحة الشعر، والأطعمة مثل المكسرات، السمك، والخضروات الورقية تدعم صحة الشعر وتقوي بصيلاته.

حماية الشعر أثناء النوم، حيث يفضل استخدام وسادة من الحرير أو الستان لتقليل الاحتكاك أثناء النوم، حيث أن الأقمشة الخشنة مثل القطن يمكن أن تؤدي إلى تكسر الشعر، كما يمكن ربط الشعر بطريقة فضفاضة أو استخدام قبعة شعر للحماية.

التقليل من التوتر، لأن التوتر والضغوط النفسية قد تؤثر على صحة الشعر وتسبب تساقطه أو تقصفه، لذا من المهم التعامل مع التوتر بطرق صحية مثل ممارسة الرياضة أو التأمل.

شرب كميات كافية من الماء، حيث أن الحفاظ على الترطيب الداخلي للجسم هو جزء أساسي من صحة الشعر، وشرب الماء بكميات كافية يساهم في بقاء الشعر رطبًا وقويًا.

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