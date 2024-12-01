وصفة طبيعية لعلاج جميع مشكلات الشعر في وقت قياسي

مشاكل الشعر عديدة، من تقصف إلى تساقط وهيشان وقشرة وغيرهم الكثير وللاسف جميعهم يؤثرون بشكل سلبي على صحة وجمال الشعر.

وتحرص الفتيات كثيرا على علاج جميع مشاكل الشعر والتخلص منها للحصول على شعر لامع وصحى ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وصفة طبيعية لعلاج جميع مشاكل الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج جميع مشاكل الشعر فى وقت قياسي.

المكونات:-

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة زيت خروع

نصف ثمرة افوكادو

ملعقة صغيرة عسل نحل

قطرات قليلة من زيت الروز ماري

طريقة التحضير:-

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من زيت الخروع.

سخني المزيج قليلًا في المايكروويف أو على النار لمدة 5-10 ثوانٍ (لا تتركيه يسخن أكثر من اللازم).

اهرسي نصف ثمرة الأفوكادو حتى تصبح ناعمة.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وامزجي المكونات جيدًا.

ثم أضيفي بضع قطرات من زيت الروز ماري إلى المزيج.

بعدها اخلطي المكونات جميعها (مزيج الزيوت مع خليط الأفوكادو والعسل) حتى تحصلين على خليط متجانس.

قسمي شعرك إلى أجزاء صغيرة لسهولة تطبيق العلاج.

ضعي المزيج على فروة الرأس بإستخدام أطراف أصابعك وقومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

قومي بتوزيع المزيج على طول الشعر بالكامل حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة، واتركيه لمدة 30-60 دقيقة.

للحصول على نتائج أفضل، يمكنك ترك الوصفة لمدة ساعة أو أكثر.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بتطبيق هذه الوصفة بشكل دوري، ستلاحظين تحسن ملحوظ في صحة شعرك وجماله خلال فترة قصيرة.

علاج جميع مشكلات الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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