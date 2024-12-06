3 مجازر جديدة في غزة وارتفاع إجمالي الضحايا إلى 44 ألفا و612 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن وصول 32 شهيدًا و95 مصابًا إلى المستشفيات.

صحة غزة تؤكد صعوبة الوصول للمناطق المتضررة

وأوضحت الوزارة أن التقرير الإحصائي الحالي لا يشمل مستشفيات شمال غزة، نظرًا لصعوبة الوصول إلى تلك المناطق بسبب استمرار القصف الإسرائيلي. وأضافت أن العديد من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب التصعيد العسكري المتواصل.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44,612 شهيدًا، إضافة إلى 105,834 مصابًا، في ظل تواصل العمليات العسكرية التي تضاعف معاناة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات يعيق عمل الطواقم الطبية والإغاثية، مما يفاقم الوضع الصحي والإنساني في القطاع.

حماس تندد بخطط سموتريتش لمصادرة أراض في الضفة الغربية

وأدانت حركة (حماس) إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يعد خطوة جديدة في تنفيذ خطة حكومته "الفاشية" للسيطرة على كامل الضفة.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن "هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة ستُواجه بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة حتى تحقيق التحرر من الاحتلال".

يأتي ذلك في ظل تزايد التوترات في الأراضي الفلسطينية مع تصعيد السياسات الإسرائيلية الاستيطانية.

استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف شمال قطاع غزة

واستشهد أكثر من 30 فلسطينيًا وأصيب عدد من المدنيين بجروح جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل قرب مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وفقًا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

يذكر أن التصعيد المستمر يفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وسط دعوات دولية لوقف استهداف المدنيين.

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة والضفة الغربية

قال سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد أي صيغة مقبولة دوليًّا أو في الداخل الإسرائيلي لبقاء إسرائيل بحكم عسكري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يرتبط بأسباب مركزية.

وأضاف «دياب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أن الهدف الأول والأساسي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له علاقة بالداخل الإسرائيلي وينقسم إلى شقين.

ولفت إلى أن أحد هاتين الشقين تتمثل في مواصلة تماسك الائتلاف الحاكم لاسيما من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إذ أنه في حال موافقة نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى دون وضع نقاط إضافية يعطي بها أملا لليمين المتطرف والاستيطان لن تبقى مثل هذه الحكومة.

وتابع: «نتنياهو لا يريد رؤية حماس في غزة، ولا يريد السلطة الفلسطينية أو كيان فلسطيني من الممكن أن يعبر في المستقبل عن حل القضية الفلسطينية ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، لذا فإن نتنياهو يذهب إلى السيطرة الأمنية وطرح كل الأوراق الموجودة بهذا الخصوص لهدف إسرائيلي داخلي».

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