الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمال غزة

غزة
غزة

 استشهد أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب عدد من المدنيين بجروح جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل قرب مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وفقًا لما أفاد به مراسل الجزيرة. 

يذكر أن التصعيد المستمر يفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وسط دعوات دولية لوقف استهداف المدنيين.

 

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة والضفة الغربية

 قال سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد أي صيغة مقبولة دوليًّا أو في الداخل الإسرائيلي لبقاء إسرائيل بحكم عسكري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يرتبط بأسباب مركزية.

 

هدف نتنياهو

وأضاف «دياب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أن الهدف الأول والأساسي  لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له علاقة بالداخل الإسرائيلي وينقسم إلى شقين.

 

صفقة تبادل الأسرى

 ولفت إلى أن أحد هاتين الشقين تتمثل في مواصلة تماسك الائتلاف الحاكم لاسيما من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إذ أنه في حال موافقة نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى دون وضع نقاط إضافية يعطي بها أملا لليمين المتطرف والاستيطان لن تبقى مثل هذه الحكومة.

وتابع: «نتنياهو لا يريد رؤية حماس في غزة، ولا يريد السلطة الفلسطينية أو كيان فلسطيني من الممكن أن يعبر في المستقبل عن حل القضية الفلسطينية ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، لذا فإن نتنياهو يذهب إلى السيطرة الأمنية وطرح كل الأوراق الموجودة بهذا الخصوص لهدف إسرائيلي داخلي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي استشهاد فلسطينيا مستشفى كمال عدوان قطاع غزة

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

السيسي يزور القلعة الأثرية بالدنمارك ويضع الزهور على النصب التذكاري

مواطن يتبرع بفيلا وفدان أرض لمشروعات أسيوط، والمحافظ يمنحه شهادة تقدير (فيديو)

أخبار مصر: زيادة أسعار بيبسي بلاستيك وكروت شحن "الفكة"، تحذير دول عربية من زلازل، هل ينقذ رامي مخلوف سوريا بعد ظهوره المفاجئ

فحص 16.4 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

منوعات

المزيد

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة دهس لاعب كرة لـ 3 عمال بالجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية