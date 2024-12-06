فوائد الشاى الأخضر، يقوي المناعة ويحمي من أمراض السرطان والشيخوخة

فوائد الشاى الأخضر، الشاى الأخضر من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ وهو نفسه الشاي الأسود العادي ولكنه غير محمص، حيث يتم حصاده وتعبئته، وقيمته الغذائية أعلى من الشاى الأسود.

وفوائد الشاى الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح به الخبراء لتقوية المناعة وتحفيز الجسم على حرق الدهون.

أهمية تناول الشاى الأخضر

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر واحد من أكثر المشروبات الصحية في العالم، حيث يُستخرج من أوراق نبات الكاميليا الصينية ويشتهر بفوائده الصحية العديدة التي تعود إلى احتوائه على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

فوائد الشاى الأخضر

فوائد الشاى الأخضر للصحة

وأضافت أن من فوائد الشاى الأخضر الآتي:

يحتوي الشاي الأخضر على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، تُساعد هذه المركبات أيضًا في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الخلايا.

يلعب الشاي الأخضر دور هام في تحسين وظائف الدماغ، بفضل احتوائه على الكافيين بنسبة معتدلة، حيث يُحفز الشاي الأخضر النشاط العقلي دون أن يسبب القلق أو التوتر كما يحدث مع المشروبات الأخرى الغنية بالكافيين.

يحتوي على حمض أميني، يعزز الشعور بالهدوء ويحسن التركيز.

يُعتبر الشاي الأخضر مساعد فعّال في تحسين عملية التمثيل الغذائي والمساعدة على فقدان الوزن، وتشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يعزز من معدل حرق الدهون ويزيد من كفاءة استخدام الطاقة، مما يجعله مشروب شائع بين الأشخاص الذين يسعون لتقليل وزنهم.

يساهم الشاي الأخضر في تعزيز صحة القلب والشرايين حيث يُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويُحسن من تدفق الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الشاي الأخضر مفيد للبشرة والشعر، بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فيه، كما يُساعد في تأخير علامات الشيخوخة، ويحمي البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس، ويعزز من صحة الشعر ويقلل من تساقطه.

يُعتبر الشاي الأخضر مشروب يدعم الجهاز المناعي، حيث يحتوي على مركبات تقوي الدفاعات الطبيعية للجسم ضد العدوى.

محاذير تناول الشاى الأخضر

وتابعت: بالرغم من هذه الفوائد، يُفضل تناوله باعتدال لتجنب الآثار الجانبية المحتملة مثل الأرق أو اضطرابات المعدة، والشاي الأخضر ليس مجرد مشروب يومي، بل هو وسيلة طبيعية لتحسين الصحة العامة وتعزيز نمط حياة صحي.

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