فوائد الماتشا، مهم لصحة القلب وقوة التركيز ولرشاقتك

فوائد الماتشا، تُعتبر الماتشا من أكثر المشروبات شهرة في اليابان، حيث تُستخدم في احتفالات الشاي التقليدية منذ قرون، إلا أنه انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة في الوطن العربي.



الماتشا هي نوع من الشاي الأخضر المطحون، ويتميز بنكهته الفريدة وقيمته الغذائية العالية. مع انتشار الوعي بفوائده الصحية، أصبح مشروب الماتشا جزءًا من النظام الغذائي اليومي للكثيرين حول العالم.

أهم فوائد الماتشا لصحة الجسم



الماتشا لتحسين المزاج

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الماتشا يتمتع بفوائد صحية عديدة تجعله يتصدر قائمة المشروبات الصحية المفضلة لدى الكثيرين. سواء كنت تسعى لتحسين صحتك العامة، أو تعزيز طاقتك الذهنية، أو دعم عملية حرق الدهون، فإن إدراج الماتشا في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يحقق لك هذه الفوائد.

وفي السطور التالية تستعرض الدكتورة مها أهم فوائد الماتشا.



غنية بمضادات الأكسدة

تُعد الماتشا مصدرًا قويًّا لمضادات الأكسدة، لا سيما "الكاتيشين" (catechins)، وهي مركبات نباتية تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا وتساهم في شيخوخة الجلد وظهور الأمراض المزمنة. تُظهر الدراسات أن تركيز الكاتيشين في الماتشا أعلى بمرات عديدة مقارنة بالشاي الأخضر التقليدي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يسعون لتعزيز صحتهم العامة.

تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون

من بين الفوائد الشائعة التي يُنسبها الناس للماتشا هو دورها في تعزيز عملية الأيض. أظهرت الأبحاث أن المركبات الموجودة في الماتشا تساهم في زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون أثناء التمارين الرياضية وفي فترات الراحة أيضًا. هذا يجعل الماتشا خيارًا شائعًا بين الأفراد الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

تحسين التركيز والانتباه

تحتوي الماتشا على كمية جيدة من "L-theanine"، وهو حمض أميني يُعرف بقدرته على تحسين الانتباه والتركيز وتقليل التوتر. عند تناوله مع الكافيين الموجود في الماتشا، يعمل على توفير طاقة ذهنية مستدامة بدون الشعور بالتوتر أو العصبية التي يمكن أن يسببها الكافيين وحده. بفضل هذا التوازن بين الاسترخاء والتركيز، يُفضل العديد من الأشخاص تناول الماتشا كبديل للقهوة.

تعزيز صحة القلب

تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في الماتشا دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب. فقد أظهرت الدراسات أن الكاتيشين يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن تناول الماتشا بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.

تحسين صحة الجلد

مضادات الأكسدة في الماتشا لا تقتصر فوائدها على الصحة العامة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى صحة البشرة. تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات وحماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. كما يُعتقد أن شرب الماتشا بانتظام يمكن أن يُحسن من مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد، مما يجعلها مكونًا شائعًا في منتجات العناية بالبشرة أيضًا.

الماتشا للصحة

تنقية الجسم من السموم

إحدى الفوائد التي تشتهر بها الماتشا هي قدرتها على دعم عملية التخلص من السموم في الجسم. أوراق الشاي الأخضر التي تُستخدم في تحضير الماتشا تُزرع في الظل، مما يزيد من تركيز الكلوروفيل، وهو مركب معروف بقدرته على تعزيز تنقية الجسم من السموم والمعادن الثقيلة. شرب الماتشا بانتظام قد يساعد في تحسين وظائف الكبد، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في التخلص من السموم.

تعزيز الجهاز المناعي

تحتوي الماتشا على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتعزيز صحة الجهاز المناعي، مثل فيتامين سي والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم. إلى جانب مضادات الأكسدة، يُعتقد أن هذه المكونات تساعد في تحسين القدرة الدفاعية للجسم ضد الأمراض والالتهابات. لذا، فإن شرب الماتشا بانتظام قد يساهم في تقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

تقليل مستويات التوتر

إحدى الفوائد المهمة التي تجذب الكثيرين لتناول الماتشا هي قدرتها على تقليل مستويات التوتر والقلق. بفضل مزيج الـ"L-theanine" والكافيين، تساعد الماتشا في تحسين المزاج والشعور بالاسترخاء دون التسبب في تأثيرات جانبية مثل القلق أو التوتر الذي يرتبط في بعض الأحيان بتناول القهوة أو المشروبات الغنية بالكافيين.

الأداء الرياضي

بسبب تأثيرها في تعزيز الأيض وزيادة الطاقة العقلية، يعتبر العديد من الرياضيين الماتشا مكملًا غذائيًا طبيعيًا لتعزيز الأداء الرياضي. تساعد المركبات الموجودة في الماتشا على تحسين التحمل البدني وتقليل الشعور بالإرهاق، مما يجعلها مثالية للاستخدام قبل التمارين الرياضية أو الأنشطة البدنية المكثفة.