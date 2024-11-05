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صحة ومرأة

فوائد الشاي الأخضر، يعزز صحة القلب ويحمى من الشيخوخة وينقص الوزن

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

فوائد الشاي الاخضر، الشاي الأخضر من أنواع الشاى التى تستخدم على أنها من الأعشاب وتقدم كمشروب دافئ لفوائده العظيمة.

وفوائد الشاي الاخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الشاي الاخضر 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية شهرة في العالم، وذلك بفضل فوائده العديدة التي تتراوح بين تعزيز الصحة العامة وتحسين الأداء العقلي والجسدي،ويحتوي الشاي الأخضر على مجموعة من المركبات الطبيعية التي تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، كما يعمل على تحسين نوعية الحياة بشكل عام.

 

فوائد الشاي الاخضر 
فوائد الشاي الاخضر 

فوائد الشاي الاخضر للصحة 

وأضافت  استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد الشاي الاخضر الآتي:

  • قدرته على تحسين عملية الأيض. يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تسمى الكاتيشينات، والتي تساعد على زيادة معدل حرق الدهون في الجسم، مما يجعله مفيدًا في برامج إنقاص الوزن.
  • الشاي الأخضر يمكن أن يساهم في تقليل الدهون الحشوية حول الأعضاء الداخلية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • يمتلك الشاي الأخضر خصائص مضادة للأكسدة بفضل احتوائه على مركب البوليفينولات، مثل الكاتيشين، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي جزيئات ضارة تؤدي إلى تلف الخلايا وتسريع عملية الشيخوخة، من خلال مكافحة الجذور الحرة، يساعد الشاي الأخضر في الحفاظ على صحة البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.
  • يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تساهم في تحسين صحة القلب.
  • تناول الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.
  • يساعد الشاي الأخضر على خفض ضغط الدم، مما يساهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المرتبطة به.
  • يعمل على تحسين وظائف الدماغ وزيادة التركيز، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، ولكن بكمية أقل من القهوة، مما يجعله خيار مثالي لمن يبحثون عن تعزيز اليقظة والتركيز دون الشعور بالقلق أو الارتباك الذي قد تسببه كميات كبيرة من الكافيين.
  • كما يحتوي الشاي الأخضر على مادة L-theanine، التي تعمل على تحسين وظائف الدماغ والشعور بالاسترخاء، مما يساعد على زيادة القدرة على التفكير بشكل أكثر وضوحًا.
  • يعتبر الشاي الأخضر مفيد في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتامين C وبعض المركبات الأخرى التي تعمل على محاربة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.
  • الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بفضل تأثيراته المضادة للأورام.
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