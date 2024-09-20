فوائد الشاي الأخضر، يحرق الدهون ويقاوم الالتهابات والشيخوخة

فوائد الشاي الأخضر، الشاي الأخضر من أنواع الشاي الشهيرة التى لها شعبية كبيرة وشهرة واسعة على مستوى العالم.

وفوائد الشاي الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونال شهرة واسعة لفاعليته فى إنقاص الوزن.

أهمية الشاي الأخضر

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر هو مشروب قديم يشتهر بفوائده الصحية المتعددة، وقد استُخدم لقرون في العديد من الثقافات، وخاصة في آسيا، يحضر الشاي الأخضر من أوراق نبات "الكاميليا سينينسيس"، وهو نفسه النبات الذي يصنع منه الشاي الأسود، لكن الفرق بينهما يكمن في طريقة المعالجة، ويتم تصنيع الشاي الأخضر عن طريق تجفيف أوراق النبات بسرعة دون تخميرها، مما يحافظ على العناصر الغذائية والمركبات الهامة.

فوائد الشاي الأخضر

فوائد الشاي الأخضر

وأضاف السيد، أن من فوائد الشاي الأخضر:-

الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة يمكن أن تسبب أضرارًا للخلايا وتؤدي إلى تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، هذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة القلب والشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الشاي الأخضر يعزز عملية الأيض، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع، ومادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تساهم في زيادة أكسدة الدهون وتحسين كفاءة الجسم في استخدام الطاقة، لهذا السبب، يُعد الشاي الأخضر مشروب شهير بين الأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن.

يحتوي الشاي الأخضر على كميات معتدلة من الكافيين، الذي يعمل على تحسين وظائف الدماغ وزيادة التركيز والانتباه، كما يحتوي على الحمض الأميني "إل-ثيانين" الذي يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

الوقاية من بعض أنواع السرطان بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة القوية، حيث أن الشاي الأخضر قد يساعد في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، مركبات البوليفينول تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

يستخدم الشاي الأخضر في العديد من منتجات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات، ويمكن أن يساعد في تقليل التهابات الجلد، حب الشباب، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

الشاي الأخضر يمكن أن يساهم في تحسين عملية الهضم بفضل تأثيره المضاد للالتهابات وخصائصه المضادة للبكتيريا، ويمكن أن يساعد في تهدئة الأمعاء والتقليل من مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك.