الجمعة 15 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الشاي الأخضر، مهم للتخسيس ويحافظ على شباب البشرة ويقي من السرطان

الشاى الأخضر
الشاى الأخضر

فوائد الشاي الأخضر، الشاي الأخضر من المشروبات الشهيرة التى لها شهرة عالمية منذ زمن بعيد، وهو نفسه الشاى العادى ولكن بدون تحميص.

وفوائد الشاى الأخضر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومهم لصحة المخ ويساعد فى إنقاص الوزن وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الشاى الأخضر 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر واحد من أكثر المشروبات الصحية شهرة في العالم، ويعود ذلك إلى محتواه الغني بالعناصر الغذائية المفيدة التي تعزز الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض، ومنذ قرون، استخدم الشاي الأخضر في الطب التقليدي للوقاية والعلاج، وقد أظهرت الدراسات العلمية الحديثة العديد من فوائده الصحية.

فوائد الشاى الأخضر 
فوائد الشاى الأخضر 

فوائد الشاي الأخضر 

وأضافت   استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد الشاى الأخضر الآتي:

  • يعتبر الشاي الأخضر من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية بفضل احتوائه على مادة الكاتيكين، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة تتسبب في تلف الخلايا وتساهم في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتؤدي إلى تطور بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، لذا، فإن استهلاك الشاي الأخضر بانتظام يساعد في الحفاظ على صحة الخلايا ويُبطئ عملية الشيخوخة.
  • يعتبر الشاي الأخضر مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، فقد أظهرت الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، كما أن له تأثير إيجابي على ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • يساعد الشاي الأخضر في تحسين عملية الأيض وزيادة حرق الدهون في الجسم، ولذلك، يعد من المشروبات المفضلة لدى الأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزنهم المثالي، فقد أظهرت بعض الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يُعزز من معدل حرق السعرات الحرارية، خصوصًا عند ممارسة الرياضة.
  • الشاي الأخضر مفيد لصحة الدماغ، حيث تشير الأبحاث إلى أن الكافيين والمركبات الأخرى في الشاي الأخضر، تعمل على تحسين الوظائف العقلية والتركيز، كما أن تناول الشاي الأخضر قد يساعد في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر والخرف، حيث يعمل على تقوية الذاكرة وتنشيط الدماغ.
  • الشاي الأخضر من المشروبات التي تعزز صحة الجهاز المناعي، فهو يحتوي على مركبات تساعد في تقوية جهاز المناعة وحمايته من الأمراض المختلفة، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا.
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الشاي الأخضر فوائد الشاى الأخضر أهمية تناول الشاي الأخضر الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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