الجمعة 06 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بشرى وأروى جودة وبسنت شوقي في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

بسنت شوقي، فيتو
بسنت شوقي، فيتو

حرصت عدد من نجمات الفن على حضور حفل افتتاح  مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز الحضور، الفنانة بشرى، والفنانة أروى جودة، والفنانة بسنت شوقي.

ويحضر حفل افتتاح المهرجان عدد من نجوم ونجمات الفن مثل: أحمد حلمي، ومنى زكي، وياسمين صبري، وأمينة خليل، وصبا مبارك، والإعلامية ريا أبي راشد، وغيرهم.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين سيشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام.

بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثل عامر خان (DANGAL)  والذي سيكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

على جانب آخر، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية. 

وتابعت: نحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءًا من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولًا إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معًا تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

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بشري أروى جودة بسنت شوقي الفن اخبار الفن

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