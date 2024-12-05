مات ساجدًا، وفاة مصلٍ أثناء صلاة المغرب داخل مسجد ببني سويف

شهد مسجد عمر بن عبد العزيز بـ محافظة بني سويف، مساء الخميس، واقعة مؤثرة تعكس جمال الخاتمة وحسن المآل، حيث توفي الحاج حمدي، البالغ من العمر 62 عامًا، أثناء سجوده في الركعة الأولى من صلاة المغرب.

وفاة مصلٍ فى صلاة المغرب ببني سويف

كان الحاج حمدي، قد حضر إلى مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، كعادته لأداء صلاة المغرب والمشاركة في مناسبة عقد قران أحد أهالي المنطقة، إلا أن الأقدار شاءت أن يلقى ربه أثناء سجوده في الركعة الأولى من الصلاة.

أشقاؤه يؤكدون رضاهم بقضاء الله وقدره

وفى الوهلة الأولى ظن أشقاء وأقارب الحاج حمدي، أنه مغشٍ عليه أو فاقد للوعي، وتدخل أحد الأطباء تصادف حضوره بالمسجد محاولًا إفاقته، إلا أنه تبين وفاته.

حسن الخاتمة.. مات ساجدًا في ليلة الجمعة

وعبّر الحاضرون عن تأثرهم الشديد بهذه النهاية المباركة، مؤكدين أن "الحاج حمدي" كان من الشخصيات المحبوبة، حيث عُرف عنه حسن الخلق وحرصه على أداء الصلوات في المسجد بانتظام، وجاءت وفاته في أفضل ليالي الأسبوع، وهي ليلة الجمعة، التي تُعد من أحب الليالي إلى الله، ما يجعل هذه الخاتمة بمثابة بشارة بـ حُسن الخاتمة.

مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف

ولاقت واقعة وفاة الحاج حمدي بـ مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف صدى واسعا بين أهالي المحافظة، وتم تداولها على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الجميع تذكيرًا بفضل الله ومنّه على عباده الصالحين، ودعوا الله أن يحسن ختامهم كما أحسن خاتمة الحاج حمدي، ودعا رواد السوشيال ميديا للحاج حمدي بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل وفاته في ميزان حسناته.

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