الخميس 05 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يوجه باستمرار تنفيذ حملات تفتيشية على المخابز والأسواق

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والمحال التجارية بالمحافظة بهدف ضمان جودة الخبز والسلع الأساسية، ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفات. 

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود المحافظة للتأكد من تطبيق قانون الأسعار وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وأوضح محافظ بني سويف أن هذه الحملات تأتي في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية، مثل جودة الخبز وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بالشكل المطلوب، كما تأتي ضمن توجيهات الحكومة في مراقبة الأسواق لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

 تحرير 1032 محضرًا في حملات تموينية ببني سويف

وفي هذا السياق، عرض المهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين بـ بني سويف، تقريرًا شهريًا عن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية خلال شهر نوفمبر، حيث أشار التقرير إلى أن الحملات التفتيشية، التي جرت بالتنسيق مع مباحث التموين.

وشملت الحملات المرور على 1279 مخبزًا بلديًا للتأكد من جودة الرغيف المنتج، وضبط المخالفات في المخابز، وقد تم تحويل 345 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع استخدام الغاز كوقود للمخابز.

وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 587 محضر مخالفة بالمخابز، حيث تضمنت المخالفات نقص الوزن، إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام بمعايير النظافة، عدم وجود ميزان، والتصرف في حصص الدقيق المدعمة. 

كما تواصلت الحملات في الأسواق والمحلات التجارية، حيث تم ضبط 445 محضرًا مخالفًا، وتضمنت المخالفات عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، حيازة سلع مجهولة المصدر، بيع سلع منتهية الصلاحية، وتجميع مواد بترولية ودقيق بلدي بشكل غير قانوني.

وأكد محافظ بني سويف استمرار هذه الحملات الرقابية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالأسواق والتموين.

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