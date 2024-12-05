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بقرار جمهوري، تعيين عمداء جُدد لـ4 كليات بجامعة بني سويف

تعيين عمداء جُدد
تعيين عمداء جُدد لـ4 كليات بجامعة بني سويف، فيتو

 أعلن د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، صدور قرارات جمهورية، بتعيين عمداء لـ4 كليات بـ جامعة بني سويف، هم: د. عادل أبو هشيمة عميدًا لكلية الحقوق، ود. شهيرة المنشاوي عميدًا لكلية الصيدلة، ود. أحمد فتح الله عميدًا لكلية طب الأسنان، ود. هنداوي عبد اللاهي عميدًا لخدمة اجتماعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات لكل منهم.

 

د.عادل أبو هشيمة عميدًا لكلية الحقوق ببني سويف

 أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 543 لسنة 2024م، بتعيين الدكتور عادل أبو هشيمة، عميدًا لكلية الحقوق.

 وتخرج "أبو هشيمة" من كلية الحقوق عام 1990 بتقدير امتياز، وعين معيدًا بقسم القانون الدولي الخاص في 1992، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة القاهرة عام 2003، وعمل في عدة مناصب إدارية وأكاديمية قبل أن يتولى عمادة الكلية.

 

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د. عادل أبو هشيمة عميدًا لكلية الحقوق ببني سويف

 

د. أحمد فتح الله عميدًا لكلية طب الأسنان ببني سويف

 كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن صدور قرار  رئيس الجمهورية  بتعيين الدكتور أحمد فتح الله، عميدًا لكلية طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات.

وتخرج "فتح الله" من كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة في 1993، ثم حصل على الماجستير في 2002 والدكتوراه في 2007م، وشغل عدة مناصب أكاديمية وإدارية بالكلية، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات دولية.

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د. أحمد فتح الله عميدًا لكلية طب الأسنان ببني سويف

 

د. شهيرة المنشاوي عميدًا لكلية الصيدلة ببني سويف

 كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن صدور قرار الجمهوري رقم 544 لسنة 2024 بتعيين الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي، عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة بني سويف لمدة ثلاث سنوات  .

 

وتخرجت "المنشاوي" من كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت على الماجستير والدكتوراه في العلوم الصيدلية. لها أكثر من 45 بحثًا منشورًا في مجلات علمية دولية، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية والمشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية.

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د. شهيرة المنشاوي عميدًا لكلية الصيدلة ببني سويف

 

د. هنداوي عبداللاهي عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

 كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، عن  تعيين الدكتور هنداوي عبد اللاهي عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية لمدة ثلاث سنوات، بموجب القرار الجمهوري رقم 545 لسنة 2024م.

حصل "عبد اللاهي" على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1993 ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في تخصص الخدمة الاجتماعية، وشغل عدة مناصب أكاديمية وإدارية في الكلية، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات في مجال تخصصه، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مؤلف في الخدمة الاجتماعية عام 2019.

 

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د. هنداوي عبد اللاهي عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

وتقدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بالشكر للعمداء السابقين على جهودهم خلال فترة توليهم عمادة الكليات، متمنيًا للعمداء الجدد المزيد من التوفيق في مهامهم الأكاديمية والإدارية.

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