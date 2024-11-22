قناع طبيعي يجنبك جفاف البشرة فى الطقس البارد

جفاف البشرة من المشكلات الأكثر شيوعا فى فصل الشتاء، لأن الطقس البارد فى الشتاء يؤثر على رطوبة البشرة وجمالها.

وجفاف البشرة يمكن تجنبه من خلال الترطيب اليومي للبشرة وشرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تضمن تغذية الشعر يعمق.

وصفة طبيعية تجنبك جفاف البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يجنبك جفاف البشرة فى الشتاء.

المكونات:-

ملعقة صغيرة عسل النحل

ملعقة صغيرة زيت الزيتون

نصف ثمرة الأفوكادو

ملعقة صغيرة اللبن الزبادي

طريقة التحضير:

قومي بهرس نصف حبة أفوكادو ناضجة.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ضعى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

أضيفي ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

امزجى المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

نظفى وجهك جيدًا باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك.

ضعى القناع على وجهك والعنق بلطف باستخدام أطراف أصابعك.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.

بعد مرور الوقت، اغسليه بماء دافئ ثم جففى بشرتك بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

استخدمي مرطبًا بعد القناع للحفاظ على ترطيب البشرة طوال اليوم.

يمكنك استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج والحفاظ على بشرة ناعمة ومرطبة طوال فصل الشتاء.

جفاف البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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