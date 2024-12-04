أخبار الفن اليوم: تكريم فردوس عبد الحميد.. باسم يوسف يخطف الأنظار بالجلابية والشال والعمة.. وأبرز نجوم حفلات غدا الخميس

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر بالعديد من الأحداث والفعاليات الفنية الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

كرم المركز المسرح القومي والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد في احتفالية كبري، بالمسرح القومي مساء اليوم الأربعاء.



وحرص كل من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة عفاف شعيب والمخرج محمد فاضل والفنان رشوان توفيق والفنان إيهاب فهمي والمخرج خالد جلال على حضور حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد.

باسم يوسف، خطف الإعلامي باسم يوسف، الأنظار، خلال الحلقة الجديدة من برنامج “Arabs Got Talent” بارتدائه الجلباب البلدي المصري و"الشال" و"العمة".



باسم يوسف يظهر بالجلابية

وظهر باسم يوسف لأول مرة على الهواء، بشكل مميز ومختلف مرتديا "الجلابية" وعصا التحطيب الشهيرة التي يتميز بها صعيد مصر.

تصفيق الجمهور لباسم يوسف

ونال باسم يوسف، تصفيقا حارًا من الجمهور ولجنة التحكيم “ArabsGotTalent” بعد ظهوره المميز وإطلالته المصرية الأصيلة التي تبرز "الجلابية" المصرية الشهيرة.

حرصت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد على إهداء أغنية لأطفال فلسطين ولبنان، خلال حفل تكريمها بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.



وقالت فردوس عبد الحميد إنها تهدي أغنية "شادي" للمغنية الكبيرة فيروز لأطفال فلسطين ولبنان، لتطرب الحضور بصوتها العزب، وتنهمر دموعها في نهاية الأغنية تأثرا بالموقف الحالي بالعالم العربي.

تكريم فردوس عبد الحميد بالمركز القومي للمسرح

وكرم المركز المسرح القومي والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد في احتفالية كبري، بالمسرح القومي مساء اليوم الأربعاء.

كشفت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي لمسلسل “فقرة الساحر” والذي يعرض حصريا على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب ظهور استثنائي لكلا من بسمة، وليد فواز.

المسلسل من تأليف إياد صالح أما الإخراج فهو لتامر محسن،الذي يعود بقوة إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام ثلاث سنوات، في أعقاب النجاح لآخر أعماله “لعبة نيوتن”.

فاجأت المطربة غادة رجب زوجها الشاعر عبدالله حسن، بأغنية "في يوم وليلة" على الهواء مباشرة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "CBC" وتقديم الإعلاميتين مني عبدالغني ومها الصغير، قائلة: "بناتي ليلي وخديجة أخذوا كل الحب مني وكمان الدهم عبدالله حسن".



غادة رجب تستعد لأغنية جديدة مع شقيقتها

عن تحضيراتها القادمة قالت المطربة غادة رجب إنها تستعد لأغنية جديدة مع شقيقتها تحمل الكثير من البهجة والسعادة، ومن جانبه، اهدى عبدالله زوجته غادة رجب قصيدة بعنوان "املكيني".



قال الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية،: إن المغني المعروف بـ”تو ليت” حضر إلى مقر النقابة، حيث تقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة، وكشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة.

وأضاف الدكتور عبد الله أن النقابة وافقت على منحه تصريحًا سنويًا بعد استيفاء كافة الشروط القانونية.

كما تم التصديق على إقامة الحفل المزمع عقده غدًا في “زد بارك”، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة تدعم الفنانين الملتزمين وتحرص على توفير المناخ المناسب لإقامة الفعاليات الفنية بما يحافظ على الذوق العام والقيم المجتمعية.

حفلات الخميس، يشهد غدا الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، إقامة عدة حفلات غنائية بمصر والسعودية لكوكبة من نجوم الغناء.

تفاصيل حفلات الخميس

يحيي الفنان محمود العسيلي حفل مشترك مع المطرب أبو، غدا الخميس في أحد المولات الكبري بالشيخ زايد ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

كما يحيي أيضا الفنان تامر عاشور غدا حفلا بالرياض.

كما يحيي أيضا تامر عاشور حفل آخر في جدة ومن المقرر إقامته يوم 22 ديسمبر، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

مسلسل بين السطور، تعرض قناة mbc مصر حاليا مسلسل بين السطور بعد النجاح الكبير الذي حققه وقت عرضه الأول في بداية العام الجاري.



ويعرض مسلسل بين السطور على قناة mbc مصر من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساء، ويتم إعادة الحلقة الساعة ٢:٤٥ صباحا، والساعة ١٢ ظهرا.

أعلنت منصة "نتفليكس"، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "مو عامر".

وحددت المنصة، يوم 30 يناير القادم لبدء أولى حلقات المسلسل، والذي يضم 8 حلقات كل حلقة 30 دقيقة.

ويبدأ الموسم الثاني بوجود "مو" بطل العمل عالقًا على الحدود متوسلًا العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته. ولأنه لاجئ لا يحمل جواز سفر، يتعين عليه استحضار كل ما في استطاعته من أسلوب ساحر واحتيالي ليتمكن من العبور.

يعيش المطرب تامر عاشور حالة من الانتعاش الفني، خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث يحيي خلاله عددا من الحفلات بين القاهرة والسعودية



حفل تامر عاشور في مدينتي

ويحيي تامر عاشور يوم الجمعة المقبل الموافق 6 ديسمبر حفلا غنائيا في مدينتي ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا

حفلات تامر عاشور في السعودية

ويحيي تامر عاشور حفل في المملكة العربية السعودية في الرياض غدا 5 ديسمبر في نادي الجولف

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