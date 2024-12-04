تفاصيل مسلسل "فقرة الساحر" لطه دسوقي وأسماء جلال

كشفت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي لمسلسل “فقرة الساحر” والذي يعرض حصريا على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب ظهور استثنائي لكلا من بسمة، وليد فواز.

المسلسل من تأليف إياد صالح أما الإخراج فهو لتامر محسن،الذي يعود بقوة إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام ثلاث سنوات، في أعقاب النجاح لآخر أعماله “لعبة نيوتن”.



مسلسل "فقرة الساحر" تدور أحداث المسلسل حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث حقيقية في رحلة من ثماني حلقات مليئة بالمفاجآت والتشويق. تدور القصة حول ثلاثة أصدقاء منذ الطفولة: مِكس، لمى، وألفي، الذين تطورت صداقتهم إلى شراكة غير تقليدية، حيث شكّلوا عصابة صغيرة تستند إلى مهاراتهم المتنوعة لمواجهة تحديات مثيرة، في قالب يمزج بين الضحك والمغامرة والإثارة والأكشن.

الشخصيات الرئيسية للمسلسل

يضم العمل ثلاث شخصيات رئيسة تدور حولهم أحداث المسلسل وتأتي فى المقدمة شخصية أكرم (مِكس) شاب في العشرينيات، يعيش مع والدته في منطقة متوسطة الحال في المعادي. يتميز بالذكاء الحاد، الخيال الواسع، وحب رسم الجرافيتي، لكنه خجول ويفضل العمل من خلف الكواليس ويجسد دوره النجم طه دسوقي، الذي يواصل سلسلة نجاحاته بعد أعماله السابقة مثل "موضوع عائلي 2" و"حالة خاصة".

أما لمي، فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، تربت مع عمتها بعد فقدان والديها. تتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها وتؤدي الدور الفنانة أسماء جلال.

وألفي، شاب طموح في منتصف العشرينيات، يحلم بالسفر إلى إيطاليا لتحقيق أحلامه. يتميز بشخصيته الاجتماعية وشغفه بالمظهر الأنيق رغم ظروفه المادية الصعبة، يجسد شخصيته الفنان علي قاسم.

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