بكاء فردوس عبد الحميد لحظه اهدائها أغنية لاطفال فلسطين| فيديو

حرصت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد على إهداء أغنية لأطفال فلسطين ولبنان، خلال حفل تكريمها بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وقالت فردوس عبد الحميد إنها تهدي أغنية "شادي" للمغنية الكبيرة فيروز لأطفال فلسطين ولبنان، لتطرب الحضور بصوتها العزب، وتنهمر دموعها في نهاية الأغنية تأثرا بالموقف الحالي بالعالم العربي.

تكريم فردوس عبد الحميد بالمركز القومي للمسرح

وكرم المركز المسرح القومي والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد في احتفالية كبري، بالمسرح القومي مساء اليوم الأربعاء.

وحرص كل من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة عفاف شعيب والمخرج محمد فاضل والفنان رشوان توفيق والفنان إيهاب فهمي والمخرج خالد جلال على حضور حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد.

خالد جلال: فردوس عبد الحميد مخنتش مهنتها

وقال المخرج خالد جلال خلال حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد انه يشعر بالحظ الشديد لما تمتلكه مصر من قامات فنية عظيمة، فحرص على شكر الفنان إيهاب فهمي على إعادة تقليد تكريم الفنانين الكبار الذين يمثلون تاريخ مصر الفني

وقال: " فردوس عبد الحميد ماخانتش مهنتها ولو للحظة واحدة وكانت دايما علي قدر عظيم من الاحترام والمهنية"

إيهاب فهمي: مصر ستظل دائما هي الرائدة للقوي الناعمة في العالم العربي

وأكد الفنان إيهاب فهمي على حرص المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية على تكريم رمز من رموز الفن المصري الكبار، وتم اختيار الفنانة فردوس لأنها حاليا الأكثر جدارة بهذا التكريم وأن فردوس أثرت في الوجدان العربي والمصري بأعمالها .

وشدد أن مصر ستظل دائما هي الرائدة للقوي الناعمة في العالم العربي طالما نملك قامات ورموز كبيرة مثل الفنانة فردوس عبد الحميد.

احتفالية تكريم فردوس عبد الحميد

وتضمن الحفل عزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وغناءالفنان أحمد محسن والفنانة هند عمر، حيث اطربوا الحضور بأغاني "كل دة كان ليه" و"بتغني لمين يا حمام" و"ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة"

فيلم نهر من الابداع

كما استعرض المركز القومي للمسرح السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد في فيلم قصير بعنوان "نهر من الابداع" من اخراج احمد عادل، وسيناريو على داود، وتصوير محمد محسن ومصطفي سيد

وتحدثت الفنانة فردوس عبد الحميد خلال الفلم القصير عن طفولتها في الإسكندرية وحبها وتعلقها الكبير بوالدها، ورحلتها من المدينة الساحلية إلى القاهرة والمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي اعتبرتها اشارة من القدر عندما وجدت اعلان لدفعة جديدة من البنات فقط في هذا العام.

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