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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل بين السطور على mbc مصر

أبطال بين السطور،
أبطال بين السطور، فيتو

مسلسل بين السطور، تعرض قناة mbc مصر حاليا مسلسل بين السطور بعد النجاح الكبير الذي حققه وقت عرضه الأول في بداية العام الجاري.

ويعرض مسلسل بين السطور على قناة mbc مصر من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساء، ويتم إعادة الحلقة الساعة ٢:٤٥ صباحا، والساعة ١٢ ظهرا.

أبطال مسلسل بين السطور 

ومسلسل بين السطور بطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى، وقامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد.

تدور أحداث المسلسل حول هند “صبا مبارك” التي تجسد شخصية مذيعة شهيرة تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد ظهور حبيبها القديم والذي يتم قتله  ويتم اتهامها هي بارتكاب هذه الجريمة ولكن زوجها “أحمد فهمي” هو الذي ارتكبها في الحقيقة.

مسلسل وتر حساس

ويعرض حاليا لصبا مبارك عملا جديدا وهو وتر حساس الذي تعاونت فيه مرة أخرى مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء.

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