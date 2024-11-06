بين وترحساس وبين السطور، 4 تشابهات بين علاقة صبا مبارك ومحمد علاء

يعرض حاليًا مسلسل درامي جديد دخل المنافسة في موسم “الأوف سيزون” الشتوي بكل قوة، وهو مسلسل وتر حساس الذي يجمع نخبة من ألمع النجوم والنجمات في مقدمتهم محمد علاء وصبا مبارك اللذان يجتمعان من جديد بعد نجاح كبير حققاه سويًا في مسلسلها “بين السطور" والذي عرض في بدايات العام الحالي.

ولقد تصدر “بين السطور” وكان السبب محمد علاء وصبا مبارك “والكيمياء الفنية” التي كانت واضحة للجميع بينهما، ومن الواضح أن صناع “وتر حساس” قرروا استغلال هذه الكيمياء والنجاح الذي حققته في العمل الأول ليكون نواة للعمل الثاني، ففي وتر حساس يدخل الاثنين في علاقة أيضًا تتشابه في بعض الجوانب مع تلك التي جمعتهما في “بين السطور” ومن أبرز جوانب التشابه:

التعقيد، فالعلاقة التي جمعت بين الاثنين في المسلسلين شعارها الأساسي هو التعقيد، ففي بين السطور هي علاقات شائكة بين رجل متزوج وحبيبته التي تزوجت من غيره، وبعدما يجمعهما القدر ويتجدد هذا الحب في قلبه ويطارد هذه الحبيبة رغبة في الزواج منها والتقرب لها، وفي وتر حساس تزداد درجة التعقيد حيث أن محمد علاء “رشيد” متزوج من ابنة خالة صبا مبارك “سلمى” وهي أرملة التي تمت خطبتها على صديق عمر رشيد وبالرغم من كل هذا تخلص الاثنين من علاقاتهما وتزوجا بالفعل.

النجاح في الحياة العملية، في المسلسلين كان كل من محمد علاء وصبا ناجحين في حياتهما العملية، ففي بين السطور كان هو بطلًا عالميًا للرماية، وفي وتر حساس هو رجل أعمال ناجح وثري، أما صبا فكانت إعلامية شهيرة في بين السطور، وفي وتر حساس هي طبيبة تجميل ناجحة.

حب قديم يتجدد، في العملين كان البطلين يكنان بداخلهما مشاعر مدفونة ولكن تقودهما الظروف للتقرب وتجديد الحب بداخلهما مع بعض الفروقات البسيطة، ففي بين السطور حاولت صبا بقدر المستطاع إخفاء مشاعرها نحو محمد علاء بينما في وتر حساس أطلقت إلى مشاعرها العنان وتزوجته لأغراض في نفسها.

الخيانة، ففي العملين ونظرًا لأن علاقتهما تشوبها التعقيد كانت الخيانة موجودة، ففي بين السطور كانت صبا تكن مشاعر لمحمد علاء “جيمي أندرسن" كانت واضحة في بعض المواقف اعتبرها زوجها وصديقتها القديمة التي كانت في الوقت ذاته زوجة محمد علاء خيانه، وفي وتر حساس خانت صبا ابنة خالتها كاميليا “إنجي المقدم" زوجة محمد علاء، وفي العملين كان الأخير خائن لزوجاته من أجل التقرب من صبا.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.