الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على مواعيد وأماكن حفل تامر عاشور في السعودية خلال شهر ديسمبر

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يعيش المطرب تامر عاشور خلال شهر ديسمبر حالة من الانتعاش الفني، حيث إنه يستعد لمجموعة حفلات خلال هذا الشهر ومنهم السعودية.

 

حفلات تامر عاشور في السعودية 

ويحيي تامر عاشور حفل في المملكة العربية السعودية في الرياض يوم 5 ديسمبر في نادي الجولف 

كما يحيي أيضا تامر عاشور حفل آخر في جدة ومن المقرر إقامته يوم 22 ديسمبر، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبال كبير.

كما يحيي المطرب  تامر عاشور حفلًا غنائيًّا يوم 15 ديسمبر القادم، بقصر عابدين، والذي تنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه، وتذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وأتيحت تذاكره عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

ووضعت الجهة المنظمة لحفل تامر عاشور في قصر عابدين مجموعة من الشروط من أجل الحفاظ على النظام، وظهور الحفل بشكل حضاري.

1- لا يوجد استبدال أو استرداد لـ تذاكر الحفل.

2- الحضور بالملابس الرسمية.

3-ممنوع اصطحاب الأطفال أقل من 12 سنة.

 

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور

وطرحت الجهة المنظمة لحفل تامر عاشور في قصر عابدين، تذاكر الحفل بـ 8 درجات مختلفة لكي تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

1- 5000 جنيه - صف أول.

2- 4500 جنيه - صف بعد الأول.

3- 4000 جنيه - منتصف القاعة.

4- 3000 جنيه - بعد منتصف القاعة.

5- 2500 جنيه - بلاتنيوم.

6- 2000 جنيه - ذهبي.

7- 1500 جنيه - سيلفر.

8- 1000 جنيه - برونز.


 ونفى الفنان  تامر عاشور الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحيائه حفلًا غنائي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، برفقة الفنان رامي صبري. 

ودعا عاشور، الجمهور عبر منشور إلى عدم شراء أي تذاكر تخص الحفل المعلن عنه، بقوله: "الإعلان غير صحيح وغير مخطط لإقامة أي حفلات مع الشركة المعلنة عن الحفل، رجاء توخي الحذر وعدم شراء أي تذاكر للحفل".

 

وأعلن عاشور، إنه سيلاحق قانونيًّا الموقع الذي أعلن الحفل.

 

أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في فاميلي بارك بمدينة الرحاب، وسط حضور جماهيري رفع شعار "كامل العدد".

 

حفلة تامر عاشور في فاميلي بارك 

وتألق تامر عاشور خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الحزينة كالمعتاد وسط تفاعل كبير، ومنها أغنيات؛ “وداع وداع، أنت اخترت، ما كلملناش، هيجيلي موجوع”. 

كما قدم تامر عاشور أيضًا عددًا من الأغاني الأخرى، ومنها: “بيت كبير، وبقول عادي، وقولوا سماح”، وغيرها.

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