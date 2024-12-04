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ثقافة وفنون

باسم يوسف يخطف الأنظار بالجلابية والشال والعمة في “ArabsGotTalent” (فيديو)

باسم يوسف، فيتو
باسم يوسف، فيتو

باسم يوسف، خطف الإعلامي باسم يوسف، الأنظار، خلال الحلقة الجديدة من برنامج  “Arabs Got Talent” بارتدائه الجلباب البلدي المصري و"الشال" و"العمة".

 

باسم يوسف يظهر بالجلابية

وظهر باسم يوسف لأول مرة على الهواء، بشكل مميز ومختلف مرتديا "الجلابية" وعصا التحطيب الشهيرة التي يتميز بها صعيد مصر.

 

 

تصفيق الجمهور لباسم يوسف 

ونال باسم يوسف، تصفيقا حارًا من الجمهور ولجنة التحكيم “ArabsGotTalent” بعد ظهوره المميز وإطلالته المصرية الأصيلة التي تبرز "الجلابية" المصرية الشهيرة.
 

 

 

برنامج Arabs Got Talent


برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

 

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