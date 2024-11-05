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ثقافة وفنون

تعرف على الخطة الفنية للمطرب توليت وجدول حفلاته في مصر وأوروبا

توليت، فيتو
توليت، فيتو

 يحيي المطرب الشاب توليت، ما يقرب من 15 حفلا غنائيا في الفترة المقبلة، وتنتهي مع نهاية شهر أبريل لعام 2025، فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

في هذا السياق، أطلق توليت على جدول الحفل “جولة الكوكتيل”، وتبدأ في 5 ديسمبر وتنتهي في 20 أبريل، ما بين مصر والسعودية وفرنسا وأمريكا وكندا.

 

أحدث أعمال توليت 

 على الجانب الآخر، كشف توليت خلال الأيام الماضية عن أحدث أعماله الغنائية بمشاركة ديسكو مصر بعنوان “فى عينيه”، والتى من المقرر أن تطرح خلال الأيام القادمة.

 

ونشر توليت بوستر الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبر خاصية الاستوري، وكتب معلقا: “أغنية جديدة قريب جدا مع ملوك الديسكو”.

على الجانب الآخر، كان الفنان الصاعد توليت قد تحدث عن نجاحه بألبوم "كوكتيل غنائي"، وأغنيتي "حبيبي ليه" و"ما تيجي أعدي عليك".

وكشف توليت في حوار مع موقع جوائز Grammys العالمية، عن تأثر أغانيه بـ عمرو دياب، الذي ظهر في غلاف الألبوم أولًا قائلا: “لطالما انجذبت إلى مزج الأنماط الموسيقية التي تعكس تنوع التأثيرات الموسيقية التي تأثرت بها، تطور الألبوم بشكل طبيعي إلى مزيج من الأصوات".

من ناحية أخرى، هناك إشارة نوستالجية إلى فنانين مثل عمرو دياب الذين أثروا في نشأته، وهناك جانب أكثر تجريبية يعكس شغفي بالأنماط الحديثة مثل الفلامنكو، والبوسا نوفا، والروك السيكيدي، وغيرها وتابع: "لم يكن قرارًا محسوبًا، بل انعكاسًا طبيعيًا لما أستمتع به وأعتبره موسيقى جيدة".

وواصل توليت قائلًا: “عمرو دياب فنان أسطوري ومصدر إلهام لي، إنه يجسد قوة الإيمان بالنفس ويظهر كيف يمكن أن يؤدي إلى إنجازات استثنائية، روحه الابتكارية واستعداده لتجربة أنواع موسيقية مختلفة”.

 

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