ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

بدأت مشروعها برسم لوحات خلطت فيها آلام مرضى السرطان بالبهجة، فزينت بها ردهات المشفى المخصص لهم في محافظة أربيل شمال العراق، لتنتقل بعدها لبيع اللوحات وتخصيص عائداتها لعلاجهم.

ممرضة بلباس ملائكة الرحمة

دريا سلار، صاحبة الرابعة والعشرين ربيعًا، ممرضة بلباس ملائكة الرحمة، عملت في مستشفى، نانكلي، في أربيل منذ ثلاث سنوات لتقديم الرعاية لمرضى السرطان بعد تخرجها من جامعة صلاح الدين.

وترجع أفكار دريا سلار، إلي اختلاطها مع مرضى السرطان ورؤية آلامهم وأوجاعهم والذي أصبح جزءًا من حياتها، موضحة قي تصريحات صحفية: كنت أفكر بطريقة أخرى غير عملي في التمريض للتنفيس عن المرضى، حينها توجهت إلى الفن، باعتباره واحدًا من طرق العلاج الحديثة".

أحدث طرق العلاج للتنفيس عن مرضى السرطان

وأضافت: "بدأت برسم اللوحات التي تعبر عن الأمل الذي يتمسك به المرضى في المستشفى، وكنت أزين بها الردهات والممرات في المستشفى، والتي لاقت قبولًا واسعًا من المصابين بالمرض الخبيث، وزرعت لوحاتي الفرح في نفوسهم".

ولم تكتف بتلك الخطوة، حينها فكرت خارج الصندوق، لتقدم على "بيع اللوحات التي أرسمها والمتعلقة بالتعابير والرموز التي تخص مرضى السرطان، واشتركت في مهرجانات وبازارات عديدة، للتبرع بكل عائدات تلك اللوحات للمرضى والمستشفى بصورة عامة"، بحسب ماذكرته دريا.

وانسحرت سعادتها في رؤية المرضى وهم يتأملون في لوحاتها، وذكرت: "أشعر أنهم يجدون في تلك الرسومات جزءًا من أنفسهم، فهي تعبّر عن معاناتهم وآمالهم، على الرغم من أنني لم أتعلم الفن بشكل أكاديمي، إلا أنني وجدت نفسي مأسورة بهذا العالم، وها أنا اليوم أرسم منذ ثلاث سنوات وأشارك في المعارض الخيرية، عليّ أن أقدّم أبسط أنواع الدعم لمرضى السرطان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.