الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن ترحب بسحب قرار فرض الأحكام العرفية فى كوريا الجنوبية

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، ترحيب بلاده بقرار رئيس كوريا الجنوبية سحب فرض الأحكام العرفية.

 وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته 

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون قدم استقالته لينضم بذلك إلى كبار موظفي الرئاسة الآخرين الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

كيم كان له تأثير مهم على قرار يون بفرض الأحكام العرفية

ورغم تقديمهم الاستقالة، إلا أنه على الرئيس يون أن يقبل هذه الاستقالات حتى تدخل حيز النفاذ.
وسبق أن قدم المشرعون اقتراحا لعزل وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون، بالإضافة إلى محاولة عزل الرئيس يون،وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقد قيل إن كيم كان له تأثير مهم على قرار يون بفرض الأحكام العرفية.

انقسام داخل حزب كيم بشدة في أعقاب اعلان الاحكام العرفية

وهناك بالفعل دعوات تطالب كيم بالاستقالة، بما في ذلك من داخل حزبه  الذي أصبح الآن منقسما بشدة في أعقاب إعلان الأحكام العرفية امس.

ودعا الحزب الديمقراطي المعارض أيضًا إلى التحقيق مع كيم بتهمة الخيانة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو الإعدام، وفقًا لصحيفة “كوريا تايمز”.

طلب لعزل الرئيس واستقالات بالجيش، ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحكام العرفية أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي كوريا الجنوبية دول الناتو أوكرانيا فرض الأحكام العرفية

مواد متعلقة

طلب لعزل الرئيس واستقالات بالجيش، ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟

حكاية امرأة هزت عرش رئيس كوريا الجنوبية.. السيدة الأولى تسوقت سلعًا فاخرة بأكثر من مليون جنيه.. زورت أوراق اعتمادها للتدريس بالجامعة.. متورطة في قضية تلاعب بأسعار الأسهم.. والأزمة في حقيبة ديور

مصر تؤكد التزامها بإنهاء التلوث البلاستيكي في مفاوضات كوريا

بعد إرساله إلى روسيا لمتابعة قوات كوريا الشمالية.. معلومات عن الجنرال كيم يونج بوك وفيلق العاصفة في موسكو

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

الحكومة تعلن خطة الطروحات الجديدة الأسبوع المقبل

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

تفاصيل إصابة مصطفى شوبير، وهذا موقفه من تدعيم الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

منوعات

المزيد

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

شروط التعيين في الجهات الحكومية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية