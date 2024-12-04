وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

بعد دعوات لعزله، قدم وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون استقالته لينضم بذلك إلى كبار موظفي الرئاسة الآخرين الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

كيم كان له تأثير مهم على قرار يون بفرض الأحكام العرفية

ورغم تقديمهم الاستقالة، إلا أنه على الرئيس يون أن يقبل هذه الاستقالات حتى تدخل حيز النفاذ.

وسبق أن قدم المشرعون اقتراحا لعزل وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون، بالإضافة إلى محاولة عزل الرئيس يون،وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقد قيل إن كيم كان له تأثير مهم على قرار يون بفرض الأحكام العرفية.

انقسام داخل حزب كيم بشدة في أعقاب اعلان الاحكام العرفية

وهناك بالفعل دعوات تطالب كيم بالاستقالة، بما في ذلك من داخل حزبه الذي أصبح الآن منقسما بشدة في أعقاب اعلان الاحكام العرفية امس.

ودعا الحزب الديمقراطي المعارض أيضًا إلى التحقيق مع كيم بتهمة الخيانة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو الإعدام، وفقًا لصحيفة “كوريا تايمز”.

إضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول

جدير بالذكر أن وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، أفادت بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول.

مطالبات باستقالة الرئيس يون سوك يول

وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية: "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".

وأضافت أن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيئول".

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