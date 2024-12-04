أول تعليق من واشنطن على إلغاء حالة الطوارئ العسكرية في كوريا الجنوبية

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بإعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إلغاء حالة الطوارئ العسكرية التي فرضها خلال الساعات الماضية.

وبحسب بيان للخارجية، فإن الولايات المتحدة راقبت من "كثب" التطورات التي شهدتها كوريا الجنوبية على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتتوقع واشنطن، "حل الخلافات السياسية سلميًّا ووفق سيادة القانون".

وأكدت "دعمها" للشعب الكوري والتحالف بين واشنطن وسول على أساس "المبادئ المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون".

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية خلال بث تلفزيوني مباشر لم يتم إعلانه مسبقًا.

وليلة الثلاثاء، انتشرت القوى الأمنية والعسكرية الكورية الجنوبية في محيط الجمعية الوطنية (البرلمان)، وحاول البعض منع أعضاء في البرلمان من الدخول إلى المبنى، لكنهم تمكنوا وصوّتوا بعد ساعات من القرار لوقف فرض الأحكام العرفية، إلا أن الجيش أعلن عدم الانصياع للقرار الدستوري.

وتتمتع المعارضة بالغالبية في مجلس النواب، لكن يون يعتبرها "قوى مناهضة للدولة عازمة على قلب النظام".

وأعلن حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول إذا لم يتنح طوعا عن منصبه، فيما أعلن اتحاد النقابات العمالية إضرابًا عامًّا حتى استقالة الرئيس.

وأعلن اتحاد النقابات العمالية الديمقراطية في كوريا الجنوبية عن إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "الحزب انتقد إعلان الأحكام العرفية ووصفه بأنه عمل تمرد وسبب يستحق عزله".



وقال الحزب "لن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد جريمة الرئيس يون المتمثلة في تدمير الدستور ودوس الديمقراطية، ويجب على الرئيس يون الاستقالة طواعية على الفور".

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب المعارضة بارك تشان داي إن يون: "لا يمكن تجنب تهمة الخيانة"، ودعا يون سيوك يول إلى "التنحي فورًا" بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

بدوره قال هان دونج هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحفيين إنه "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأساوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".



وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر يوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.

وشارك 190 نائبا برلمانيا، بمن فيهم 18 نائبًا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبًا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوتوا جميعها لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بأن رئيس البلاد يون سوك يول، سيرفع الأحكام العرفية التي فرضها.

ونصحت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية الأمريكيين "بتجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات" بعد أمر الأحكام العرفية وتم إلغاؤه لاحقا، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متقلبًا".

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تلغي "المواعيد القنصلية الروتينية للمواطنين الأمريكيين ومقدمي طلبات التأشيرة" يوم الأربعاء، بحسبما أوردته شبكة "سي إن إن".

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